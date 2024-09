Brunna Gonçalves se surpreende com presente luxuoso de Ludmilla: 'Apaixonada'

Que chique! A cantora Ludmilla decidiu surpreender a esposa, Brunna Gonçalves, e a presenteou com um item de grife caríssimo

A influenciadora digital e dançarina Brunna Gonçalves foi surpreendida com um presente bastante especial da esposa, a cantora Ludmilla. Através das redes sociais, a ex-participante do BBB 22, da TV Globo, revelou que ganhou uma bolsa de grife caríssima da amada.

Em seus stories no Instagram, Brunna mostrou detalhes do mimo. O item dado por Ludmilla trata-se de uma bolsa Chanel preta, avaliada em mais de R$ 70 mil. "Apaixonada por esse presente, amor. Te amo demais", declarou a esposa da artista.

Recentemente, Brunna Gonçalves precisou vir à público esclarecer os boatos de que estaria grávida. Na ocasião, ela surpreendeu ao dar socos em sua barriga para fazer os fãs acreditarem que o herdeiro ainda não está a caminho.

A atitude aconteceu depois que ela leu mensagens insinuando que teria realizado a fertilização in vitro para ter seu primeiro filho com Ludmilla. Porém, Brunna negou e garantiu que não viajou para Miami, nos Estados Unidos, para realizar o procedimento de fertilidade.

Vale lembrar que Brunna e Ludmilla já contaram que realizaram os primeiros exames médicos em uma clínica de fertilidade em Miami para realizarem o procedimento de fertilização in vitro. Porém, elas não anunciaram quando vão engravidar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves visita obra de nova mansão com Ludmilla

Em julho deste ano, Brunna Gonçalves foi à nova casa que ela e Ludmilla estão construindo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, influencer circulou pelo esqueleto da obra e contou que o imóvel já tem quartinho e closet para o futuro bebê que terão.

"Viemos dar uma olhadinha aqui na obra, tá fluindo. Estamos indo pro terceiro piso, já subimos o segundo. Nossa mansão vai ficar linda, vai ficar tudo, to muito ansiosa. Quando tiver tudo no tijolo eu faço um tour para vocês… contando as horas", disse a bailarina.

"O quarto dele tá maior que o nosso. Tem quarto, banheiro e closet. Baby Brumila vai ser super mimando/mimada. Óbvio que ainda não tem projeto, não sabemos quando ele vem, mas o cômodo já existe para não ter correria. Já está tudo planejado, quando vier já tem quartinho, banheiro, closet, tudo certo. Terá também uma big boate para os nossos afters bombarem mais ainda!", finalizou ela.