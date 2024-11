Ludmilla faz pose de biquíni na frente do espelho

Ludmilla compartilhou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece sensualizando e fazendo pose de biquíni na frente do espelho

Em suas redes sociais, Ludmilla sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 6, a cantora publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece usando biquíni roxo enquanto faz pose na frente do espelho.

"Espelho meu, espelho meu. Existe alguém nessa festa mais gostosa do que eu?", escreveu a artista na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "A melhor", escreveu uma internauta. "Incomparável", comentou outra. "Linda", elogiou uma terceira.

Luxo

A cantora Ludmilla não economizou para realizar um de seus sonhos. Ela revelou fotos do que comprou e chocou com o item escolhido da vez: um carro da Mercedes Benz, o Brabus G63.

Cheia de estilo, a famosa apareceu ao lado do veículo, de cor preta, e com os faróis acesos. A artista então fez poses e se exibiu ao lado do "mimo" que fez para se agradar. Para realizar um de seus sonhos, a musa desembolsou mais de R$ 2,2 milhões.

"Me encarando assim já sei que sou Sua Preferida. New baby Brabus G63. Mais um sonho realizado, estou tão feliz", compartilhou os cliques ao lado do automóvel de luxo.

Dona de um estilo caro, Ludmilla recentemente surpreendeu a amada, Brunna Gonçalves, com uma bolsa de R$ 70 mil. "Apaixonada por esse presente, amor. Te amo demais", declarou a esposa da artista ao receber o objeto caro.

Em julho deste ano, Brunna Gonçalves foi à nova casa que ela e Ludmilla estão construindo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, influencer circulou pelo esqueleto da obra e contou que o imóvel já tem quartinho e closet para o futuro bebê que terão.

"Viemos dar uma olhadinha aqui na obra, está fluindo. Estamos indo para o terceiro piso, já subimos o segundo. Nossa mansão vai ficar linda, vai ficar tudo, estou muito ansiosa. Quando tiver tudo no tijolo eu faço um tour para vocês… contando as horas", disse a bailarina.

