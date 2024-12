Na companhia do pai, filha de Luciano Camargo se emociona ao assinar contrato para ser escritora

Conquistas! Aos 14 anos, Isabella, filha de Luciano Camargo, assinou seu 1º contrato como escritora e recebeu flores da família em homenagem; confira

Esta terça-feira, 10, foi marcada por uma conquista especial para a família de Luciano Camargo! Isabella, filha do cantor com Flávia Camargo, deu um passo importante em sua vida ao assinar seu primeiro contrato. Aos 14 anos de idade, a jovem será escritora de uma editora de livros e não conteve a emoção, chegando às lágrimas ao oficializar o momento.

Acompanhada pelos pais e pela irmã gêmea, Helena, Isabella recebeu abraços carinhosos da família após a assinatura e foi presenteada com um delicado vaso de orquídeas rosas. Para a ocasião, ela escolheu um vestido branco de manga longa, enquanto Luciano optou por um blazer cinza combinado com calça jeans e camiseta preta. Já Flávia brilhou em um vestido longo vermelho.

Vale lembrar que, além das gêmeas Isabella e Helena, Luciano é pai de Wesley Camargo, fruto de um casamento anterior com Cleo Loyola.

Reservada, Isabella prefere manter-se afastada da mídia. Recentemente, Luciano compartilhou uma foto da filha em suas redes sociais e aproveitou para declarar seu carinho. "Filha, não resisti e tive que postar. Que privilégio e que bênção a minha ser seu pai. Como é bom poder louvar ao nosso Pai ao seu lado", escreveu o cantor.

Luciano Camargo abre o coração em declaração para a esposa

Luciano Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua esposa, Flávia Camargo, com quem tem duas filhas, as gêmeas Isabella e Helena, de 14 anos.

O cantor aproveitou o registro para fazer uma declaração de amor para a amada, com quem completou 21 anos de casado em outubro. "Sabe aquela pessoa que em tudo te faz ser e querer o melhor? Assim é a minha amada", começou.

"Em seu natural, ela me faz sempre o melhor, e isso me faz querer fazer o melhor por ela…. Como já dizia o poeta:... 'Ela me faz tão bem. E ela me faz tão bem. Que eu também quero. Fazer isso por ela...'", completou o artista.

Os fãs encheram o post de comentários. "Que lindos", disse uma seguidora. "Vocês transbordam amor e carinho! Que Deus abençoe sempre!", escreveu outra. "Casal lindo. Deus abençoe", falou uma terceira.