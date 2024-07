Cintia Dicker curte show com os filhos de Pedro Scooby

Cintia Dicker mostrou que tem uma ótima relação com os enteados e curtiu um show ao lado de Dom, Bem e Liz, filhos de Pedro Scooby

Nesta sexta-feira, 26, Cintia Dicker mostrou que é uma ótima madrasta e tem uma relação super boa com os enteados Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de oito, filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani.

A modelo levou os pequenos para curtirem o show do rapper L7nnon, que aconteceu na Lagoa, no Rio de Janeiro. As crianças posaram sorridentes ao lado da madrasta para os fotógrafos presentes no local.

O surfista ainda é pai de Aurora, de um ano, fruto do seu casamento com Cintia. Recentemente, o casal levou as crianças para aproveitar uma viagem de férias para a Bahia.

Cintia Dicker rebate críticas

A modelo e influenciadora digital Cintia Dicker fez um sincero desabafo com o público após receber novas críticas em relação ao seu corpo. A esposa do surfista Pedro Scooby se mostrou cansada de ler mensagens de internautas que a "aconselham" a mudar o físico.

Durante um bate-papo com os seguidores em seu Instagram, Cintia se deparou com uma nova crítica a respeito de seu peso. "Mulher, procure engordar um pouco, converse com seu médico. Te admiro como madrasta", enviou uma internauta à modelo.

Cintia Dicker, por sua vez, fez questão de responder a crítica e ressaltou que está bastante saudável. "Eu queria saber até quando a gente vai continuar comentando sobre o corpo alheio. Eu não vou procurar engordar um pouco porque eu sou muito feliz assim", disparou a esposa de Scooby.

"Ganhei até uns quilos na Bahia que vou correr atrás quando eu voltar a malhar amanhã. Eu sou muito saudável. Hoje eu pedalei 34 quilômetros. E você, conseguiu fazer alguma coisa?", continuou a influenciadora. Em seguida, ela reforçou que sua saúde está boa e que não há problema algum em estar "magra demais".

"Meus exames estão ótimos. Vamos parar de pensar no corpo dos outros, julgar quem está magro, quem está gordo. Isso é muito chato. Eu não deveria nem responder isso, mas tem um monte de gente perguntando quantos quilos eu tenho. Tenho 60 quilos, tá? Está tudo sob controle aqui, nada errado. Não me perguntem mais sobre meu corpo ou me falem para engordar, porque eu não vou", concluiu.