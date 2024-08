Atriz abriu o jogo e contou que sua relação com o ex-marido tem melhorado; Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de três filhos juntos

Nesta terça-feira, 13, Luana Piovani tirou um tempinho e abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores. Entre as perguntas de seus seguidores a atriz abriu o jogo e contou como anda sua relação com seu ex-marido, Pedro Scooby.

Na caixinha, uma seguidora questionou quais seriam os maiores receios de Piovani com a volta dos gêmeos, Bem e Dom para Portugal, depois de uma temporada de férias no Brasil com o pai: "As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou uma baita de uma batalhadora, faço por onde. Os meus desentendimentos com o Pedro, atualmente, são só judiciais”, começou.

“No judiciário estamos igual gato e rato. Mas na vida pessoal a gente se conversa super bem, troca experiências, eu falo "fica com Deus", "bom treino", ele "tudo de bom", "fica com Deus", "um beijo", uma beleza, a gente parece dois malucos", detalhou Piovani.

"Mas assim, atualmente, olha, eles vão chegar em casa e não ter celular. Eles devem estar com celular lá no Brasil, mas aí não é comigo. O Bem volta falando um pouco mais de palavrão, aqui eu não deixo. Mas ele se liga que na casa da mamãe não pode. Atualmente, não está muito difícil, porque as crianças cresceram um pouquinho, facilita", explicou.

Luana já teria dado indícios que a relação entre eles teria melhorado ao apoiar o ex nas olimpíadas. Vale lembrar que eles foram casados por seis anos e tiveram três filhos juntos. Atualmente separados, a atriz mora em Portugal com os gêmeos Bem e Liz, de oito anos, que estão passando uma temporada com o pai. Enquanto isso, Scooby mora no Brasil com o primogênito, Dom, de 11 anos.

Luana Piovani desaprova visual do filho feito por Pedro Scooby:

Recentemente, Luana Piovani usou as redes sociais para comentar o novo visual de seu filho, Dom, que está morando com o pai, Pedro Scooby. Após o surfista publicar um vídeo raspando os cabelos descoloridos do menino, a atriz e apresentadora decidiu opinar publicamente e se mostrou contrária à transformação do herdeiro.