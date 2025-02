Lorena Maria revela se planeja segundo filho com MC Daniel: 'Mudou tudo'

Noiva de MC Daniel, Lorena Maria comentou sobre o desejo de ter mais filhos após o nascimento de Rás, primogênito do casal

Lorena Maria e MC Daniel não escondem o quanto estão radiantes desde o nascimento de Rás, primeiro filho do casal. O pequeno chegou ao mundo no dia 17 deste mês, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Em recuperação pós-parto, a influenciadora digital abriu o coração ao comentar sobre o desejo de aumentar a família. De acordo com a noiva de MC Daniel, seu pensamento mudou após a chegada do primogênito.

Por meio das redes sociais, Lorena Maria resgatou uma foto do barrigão de grávida e revelou que possui planos de ter um segundo filho no futuro. "Já quero outro bebê daqui a dois ou três anos. Quem diria, né? Rás mudou tudo", declarou a influencer.

Em seguida, questionada por um seguidor sobre o método de parto, a jovem contou que tentaria novamente o normal. Para quem não sabe, Lorena precisou passar por uma cesárea de emergência. "Com certeza! E da próxima vez vou conseguir!", disse ela em resposta ao internauta.

Mais cedo, a companheira de MC Daniel mostrou como está sua barriga no pós-parto, apenas oito dias após dar à luz Rás. A influenciadora também destacou as mudanças que percebeu em seu corpo desde o nascimento do pequeno.

Lorena Maria revela desejo de ter mais filhos - Reprodução/Instagram

Lorena Maria abre álbum de fotos encantadoras do filho recém-nascido

Recentemente, a influenciadora digital e empresária Lorena Maria dividiu com o público novos registros do filho, Rás. O pequeno, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, chegou ao mundo no dia 17 de fevereiro, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Por meio das redes sociais, a noiva do cantor compartilhou uma sequência de fotos encantadoras do bebê. Nos cliques, é possível notar detalhes do rostinho do herdeiro dos famosos, que foi filmado dormindo; confira os cliques!

