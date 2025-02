Lorena Maria exibe barriga oito dias após dar à luz seu filho com MC Daniel

Nas redes sociais, Lorena Maria mostrou como está a barriga no pós-parto do primogênito e elencou mudanças que notou no corpo: "Cresceu muito"

Nesta segunda-feira, 24, Lorena Maria usou as redes sociais para mostrar como está sua barriga no pós-parto, apenas oito dias após dar à luz Rás, seu filho com MC Daniel. A influenciadora também destacou as mudanças que percebeu em seu corpo desde o nascimento do pequeno, que veio ao mundo na última terça-feira, 18.

"Como vocês pedem muito para ver: minha barriga 8 dias pós-parto", escreveu Lorena, que posou no espelho para mostrar a barriguinha.

Na sequência, a mamãe de Rás confessou que tem sentido dores nos últimos dias. "Tô quietinha porque tô com a costela ruim devido à pressão para ele descer na hora da cesárea. Muitas dores, mas tô medicada", tranquilizou ela, que aproveitou para responder à dúvida de uma seguidora sobre o surgimento de estrias em seu corpo.

"Lo, você ficou com estrias?", questionou a internauta. "Só nós seios, mas já tinha, só que elas eram bem fraquinhas quase não dava pra ver e como o peito cresceu muito, elas ficaram roxas mas já estão saindo também", disse Lorena Maria.

Confira:

Lorena Maria mostra barriga no oitavo dia do pós-parto. Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria elenca mudanças no corpo após gravidez. Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria abre álbum de fotos encantadoras do filho recém-nascido

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria dividiu com o público novos registros do filho, Rás. O pequeno, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, chegou ao mundo na madrugada de terça-feira, 18, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Na noite de quinta-feira, 20, a noiva do cantor usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos encantadoras do bebê. Nos cliques, é possível notar detalhes do rostinho do herdeiro dos famosos, que foi filmado dormindo.

"Príncipe Rás é lindo", derreteu-se Lorena Maria na legenda da postagem. Mais cedo, a noiva de MC Daniel mostrou o vídeo oficial do parto do bebê, incluindo sua chegada na unidade de saúde ao lado de Daniel, além das lembrancinhas da maternidade e o momento em que entrou na sala cirúrgica para realizar a cesárea.

Bastante emocionada, a influenciadora caiu no choro ao segurar o herdeiro nos braços pela primeira vez. MC Daniel, que esteve ao lado da companheira o tempo inteiro, também aparece chorando ao pegá-lo no colo.

