Lorena Maria abre álbum de fotos encantadoras do filho recém-nascido

Noiva de MC Daniel, Lorena Maria compartilhou uma sequência de fotos novas do rostinho de Rás, primeiro filho do casal

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria dividiu com o público novos registros do filho, Rás. O pequeno, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, chegou ao mundo na segunda-feira, 17, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Na noite de quinta-feira, 20, a noiva do cantor usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos encantadoras do bebê. Nos cliques, é possível notar detalhes do rostinho do herdeiro dos famosos, que foi filmado dormindo.

"Príncipe Rás é lindo", derreteu-se Lorena Maria na legenda da postagem. Mais cedo, a noiva de MC Daniel mostrou o vídeo oficial do parto do bebê, incluindo sua chegada na unidade de saúde ao lado de Daniel, além das lembrancinhas da maternidade e o momento em que entrou na sala cirúrgica para realizar a cesárea.

Bastante emocionada, a influenciadora caiu no choro ao segurar o herdeiro nos braços pela primeira vez. MC Daniel, que esteve ao lado da companheira o tempo inteiro, também aparece chorando ao pegá-lo no colo.

Confira as novas fotos de Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria:

Lorena Maria impõe condição para MC Daniel pegar o filho no colo

A influencer Lorena Maria, de 25 anos, não deixou que o cantor MC Daniel pegasse o primogênito do casal, Rás, nesta quinta-feira, 20, após o famoso retornar de compromissos na rua. Para que o músico segurasse a criança, a jovem impôs que o noivo fosse tomar banho, a fim de preservar a saúde do recém-nascido.

O momento foi registrado e publicado por meio dos stories do perfil de MC Daniel no Instagram. Nas imagens o cantor aparece eufórico voltando para casa após um dia agitado cumprindo agenda e vai correndo encontrar Lorena e Rás, que nasceu nesta terça-feira, 18; confira detalhes!

