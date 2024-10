Lore Improta fala sobre ficar longe da filha por conta do trabalho: 'Sonhos'

Viajando a trabalho, Lore Improta fala sobre sofrer ao ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, mas achar necessário ter sua carreira; confira

A dançarina Lore Improta falou sobre ficar longe de sua filha com o cantor Léo Santana, a pequena Liz, de três anos, por conta de seu trabalho. A famosa então fez o desabafo e refletiu sobre a importância de exercer sua profissão mesmo sendo mãe.

Ao ver um vídeo da herdeira mandando beijo e dizendo que estava com saudade após acordar procurando por ela, Lore Improta então revelou que sente culpa por ficar longe da menina, mas em seguida se lembra que precisa realizar seus sonhos e ser um exemplo de mulher trabalhadora para a garota.

"Coração fica como? Sempre sentimos culpa né? Mas sei que ela vai entender a busca pelos meus sonhos, assim como vi a minha mãe em busca dos dela. E tudo fica bem! Te amo, filha. Que você me veja como inspiração pra ir atrás dos seus também. Daqui a pouco mamãe tá em casa", falou para a filha que ficou em sua residência na Bahia.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Lore Improta e Léo Santana estavam nos EUA com Liz e tiveram que voltar às pressas por conta do furacão Milton. Antes da viagem, eles fizeram um festão para o três anos da herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Filha de Lore Improta tem festa temática em casa para seus três anos

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, completou três anos na quinta-feira, 26 de setembro. Fã de vários personagens, filmes e desenhos, a herdeira dos famosos terá mais de uma festa e, em casa, ela ganhou uma decoração especial para celebrar no clima de Frozen, da Disney.

Antes do grande evento, organizado há meses pela mãe com uma pessoa especialista em festas, a menina foi surpreendida na sala de seu lar com um mesa montada para seu aniversário com bolo, doces, enfeites, bexigas, flores e até "neve" para ela brincar como na animação. Veja fotos do momento em casa aqui.