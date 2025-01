Lore Improta desabafa sobre críticas ao seu corpo em meio aos rumores de gravidez

Nas redes sociais, a dançarina Lore Improta esclareceu rumores de gravidez e levantou reflexão sobre críticas ao corpo das mulheres: "Fico de cara"

Recentemente, Lore Improta usou as redes sociais para esclarecer os rumores de gravidez que surgiram após ela publicar um vídeo dançando. A influenciadora, que já é mãe de Liz, fruto do casamento com Léo Santana, também aproveitou para desabafar sobre as críticas ao seu corpo.

"Postei um vídeo dançando e metade dos comentários foi: 'Tá grávida, tá grávida, tá grávida'. Amor, eu não estava grávida, não. Eu estava menstruada, inchadíssima. Muito. Porque mulheres normais passam por isso. Vocês sabiam disso?", iniciou Lore nos Stories.

“Inclusive, gente, quando estou perto de menstruar, na semana que antecede a menstruação, eu já sei que vou menstruar. Normalmente, engordo um pouco, retenho muito líquido, uns três quilinhos, mais ou menos. Isso muda muito o meu corpo: meus seios, minha barriga, o volume das pernas, do bumbum, o rosto... Eu fico com espinhas, muda meu humor, fico mais estressada. É a TPM, meu amor”, continuou.

Na sequência, a dançarina refletiu sobre a maior parte destes comentários serem de outras mulheres. “E eu fico de cara porque todas as mulheres deveriam saber disso - ou passam , por isso. E a maioria dos comentários são de mulheres, né? Olha, eu realmente quero engravidar, e eu realmente estou muito satisfeita com o meu corpo, mas, e se fosse uma outra mulher que não estivesse? Qualquer mulher que estivesse passando por alguma dificuldade, como perda de peso, ou que não conseguisse engravidar? Gente, temos que ter muito cuidado com o que escrevemos e com os julgamentos ao corpo alheio, sabe?”, refletiu.

“Aliás, vocês perceberam que faz uns 15 dias que gravei aquele vídeo? Eu gravo tudo junto. Então, essa semana vai sair outro vídeo em que também estou com a barriga mais inchada. Até o meio de fevereiro, vão sair os mesmos vídeos desse compilado, com a mesma barriga. Então, durante um mês, as pessoas vão achar que eu estou grávida e que não estou, que estou grávida e que não estou. Apenas porque eu estava menstruada", finalizou Lore Improta.

Lore Improta celebra mais um ano de relacionamento com Léo Santana

No último dia 8, Lore Improta celebrou um momento especial ao lado do marido, o cantor Léo Santana: o casal completou mais um ano de união. Papais da pequena Liz, de três anos, eles posaram em um clique romântico nas redes sociais.

"Tão bom celebrar mais um ano ao seu lado! Amanhã não vamos conseguir ficar juntinhos, então antecipamos nossa comemoração.", escreveu Lore na legenda da publicação. "Te digo o mesmo, mãe. Deus continue nos dando sabedoria e nos blindando", declarou Léo em resposta.

Nos comentários, os fãs celebraram a união do casal e capricharam nos elogios. "Deus abençoeeee vocês! Muito AMOR sempre", desejou uma seguidora. "Eita casal mais lindo desse Brasil!", declarou outra. "Sou apaixonada por vocês", ressaltou mais uma.

O casal está junto desde 2017. Entre idas e vindas, Lore e Léo se casaram em fevereiro de 2021 em uma cerimônia intimista realizada em Salvador, Bahia. O evento contou apenas com a presença dos pais dos noivos e a irmãs do cantor.

