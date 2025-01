O amor está no ar! Lore Improta celebrou mais um ano ao lado de Léo Santana com declaração romântica nas redes sociais; confira

Na última quarta-feira, 8, Lore Improta celebrou um momento especial ao lado do marido, o cantor Léo Santana: o casal completou mais um ano de união. Papais da pequena Liz, de três anos, eles posaram em um clique romântico nas redes sociais.

"Tão bom celebrar mais um ano ao seu lado! Amanhã não vamos conseguir ficar juntinhos, então antecipamos nossa comemoração.", escreveu Lore na legenda da publicação. "Te digo o mesmo, mãe. Deus continue nos dando sabedoria e nos blindando", declarou Léo em resposta.

Nos comentários, os fãs celebraram a união do casal e capricharam nos elogios. "Deus abençoeeee vocês! Muito AMOR sempre", desejou uma seguidora. "Eita casal mais lindo desse Brasil!", declarou outra. "Sou apaixonada por vocês", ressaltou mais uma.

O casal está junto desde 2017. Entre idas e vindas, Lore e Léo se casaram em fevereiro de 2021 em uma cerimônia intimista realizada em Salvador, Bahia. O evento contou apenas com a presença dos pais dos noivos e a irmãs do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Apoio

Na última quinta-feira, 2, Lore Improta explodiu o fofurômetro ao publicar um novo vídeo ao lado da filha, Liz, de três anos. A pequena, fruto da relação da dançarina com Léo Santana, brilhou ao dançar junto com a mamãe no Instagram.

No vídeo, a dupla se juntou para divulgar um dos lançamentos mais recente de Léo, a música Mexa Mainha, do novo álbum Tem Paggodeiro Aí?. "MEXAAAA MAINHA. Se somos fã do papai Léo Santana, #TemPaggodeiroAí?", escreveu Lore na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com o gingado de Liz. "Maravilhosas demais, Liz é meu ícone maior", declarou uma fã. "Que coisa mais linda", elogiou outra. "Não dou conta", disse mais uma. Assista ao vídeo!

Leia também:Lore Improta arrasa em look para ensaio de Carnaval