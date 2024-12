Livro de Adriane Galisteu sobre Ayrton Senna é vendido por valor inacreditável

Em 1994, Adriane Galisteu lançou um livro em parceria com a editora CARAS para contar sua história de amor com Ayrton Senna. Saiba quanto custa hoje em dia

O romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna ganhou repercussão na internet nos últimos dias por causa do lançamento da série Senna, na Netflix. Com isso, os internautas estão em busca de todos os detalhes da história de amor do ex-casal, que ficou junto por pouco mais de um ano e o romance foi interrompido pela morte trágica dele em uma corrida de Fórmula 1. Você sabia que ela já lançou um livro junto com a Editora CARAS para contar a história deles?

A publicação, chamada Caminho das Borboletas - 405 dias ao lado de Ayrton Senna, foi lançada em 1994, poucos meses após a morte trágica dele. O livro foi escrito pelo jornalista Nirlando Beirão junto com Adriane Galisteu e foi publicado pela Editora CARAS. Hoje em dia, o valor do livro está nas alturas.

O livro de Galisteu está oficialmente esgotado, mas ainda pode ser encontrado nos sebos. De acordo com o Jornal O Globo, uma edição do livro chega a ser vendida pelo valor de R$ 650 em uma plataforma online de sebos. Vale lembrar que, em 1994, o livro foi vendido por apenas R$ 15 .

Por que a história de Adriane Galisteu e Ayrton Senna está dando o que falar?

Desde que a série Senna, da Netflix, foi lançada, os internautas procuram por informações sobre como foi o romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna. Isso porque, segundo quem assistiu à série, a produção deu pouco tempo de tela para contar a história deles. A personagem de Galisteu apareceu em poucos minutos durante toda a série. Com isso, o projeto foi alvo de críticas, mas também foi defendido que não dava para contar todos os detalhes dos romances que ele viveu em sua vida.

O que Adriane Galisteu já falou sobre a série Senna?

Com toda a repercussão envolvendo o seu nome, a apresentadora Adriane Galisteu compartilhou um depoimento para falar do que viveu com Senna e a série. “Primeiro, estou aqui para agradecer a cada um de vocês pelo cuidado, pelo carinho comigo, viu? Eu tenho lido tudo, estou acompanhando tudo bem de perto, mas também quero aproveitar e agradecer a imprensa que boa parte dela sempre foi muito fiel a minha história e nunca largou minha mão”, iniciou.

“Eu sei o quanto vocês estão curiosos para saber a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que diz respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre”, prosseguiu.

“E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado. Então, parabéns, parabéns… porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele”, pontuou a apresentadora.

E ainda falou sobre o plano que tem para o futuro. “A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último ano e meio da minha vida, do lado dele. E eu acho que vocês vão amar, amar… acho não, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar”, encerrou.

