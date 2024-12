Como foi o primeiro beijo de Adriane Galisteu e Ayrton Senna? Ouça aqui

A atriz Julia Foti, da série Senna, da Netflix, lê relato de Adriane Galisteu sobre como foi o primeiro beijo com Ayrton Senna

A história de Ayrton Senna está em alta nos últimos dias após o lançamento da série Senna, da Netflix. Com tantas recordações, uma delas chamou a atenção dos internautas: o romance do piloto de Fórmula 1 com a apresentadora Adriane Galisteu. Tanto que a atriz Julia Foti, que interpretou Galisteu na série, relembrou um relato da comunicadora em um livro.

Após a morte de Senna, Galisteu lançou o livro Caminho das Borboletas, escrito por um jornalista com os depoimentos dela. Nas redes sociais, Julia Foti narrou um trecho da publicação, na qual Galisteu contou sobre o primeiro beijo deles.

Leia o trecho: "Ele se sentou ao meu lado. Um brilho iluminava o seu rosto bronzeado e seu sorriso adolescente. Senti pela primeira vez o calor de uma aproximação real e espontânea. Ele tinha óbvia dificuldade em dar o primeiro passo. Eu, mesmo querendo muito, nunca dou o primeiro passo. Mas, entre nós havia algo mais, uma conversa longa, um olhar, um toque. Ele tentou me beijar, eu me esquivei, bateu na trave. Fomos salvos, os dois, em nossa timidez, pela chegada da galeria ruidosa e alvoroçada. Ainda com um sorriso amarelo, ele me seguiu. Não esperou que eu me sentasse de novo. De pé, ele me beijou. O primeiro beijo. Um beijo de verdade. E mais um, outro, outro, mais beijos. Parece que a noite estacionara em nossas cabeças. Tudo parou, a noite, o tempo, os ruídos, o mar, o vento, beijos e carícias, não mais do que isso. ‘Fique sabendo que isso, para mim, é muito sério’, interrompi. ‘Pra mim também’, disse ele”.

Repercussão da série Senna

A atriz Julia Foti é a intérprete de Adriane Galisteu na série Senna, da Netlix, que a história de vida e carreira de Ayrton Senna. A trama está dando o que falar na internet, principalmente quando os fãs perceberam que a história da apresentadora com o piloto de Fórmula 1 apareceu por pouco tempo em cena. Então, em uma entrevista exclusiva na TV CARAS, a artista comentou sobre a repercussão.

Foti garantiu que adoraria ter contado mais detalhes do romance de Galisteu e Senna na trama, mas respeita as decisões dos roteiristas e da produção. “Eu - como atriz e fã da história dela, cada vez mais admirando conforme fui conhecendo - defenderia também que ela tivesse mais horas, mas a gente tem que respeitar as decisões dos roteiristas. Querendo ou não, a vida do Ayrton Senna foi repleta de sucesso e muitas vitórias, muitos ápices. Eles tiveram que fazer escolhas”, afirmou ela.

E completou: "Não é fácil traçar 34 anos em 6 horas de produção. Então, tiveram suas escolhas. Como atriz ia ser um prazer estar cada vez mais na produção, mas eu acho que as escolhas dos roteiristas tiveram seus motivos. Assistindo você consegue ver as nuances entre as corridas, entre a vida pessoal. Ficou muito bonito. Quem vai assistir vai se orgulhar, vai ter o sentimento. Se alguém for muito fã de Fórmula 1 vai falar: ‘Mas e aquela corrida que não tem ali’. É uma ficção que precisa traçar curvas, é sobre a história, precisamos mostrar os fãs, a família, as relações amorosas, as corridas. Tem que respeitar a decisão dos roteiristas e da produção. Como atriz, não é o meu lugar de fala, mas é obvio que eu defendo a minha personagem até o final”.

