Lívia Andrade arrasa em novas fotos de biquíni: 'Sereia'

Em suas redes sociais, Lívia Andrade postou novas fotos de sua viagem e impressionou com seu corpo escultural de biquíni

Em suas redes sociais, Lívia Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores.

Atualmente, a famosa está curtindo uns dias de descanso nas Bahamas e tem postado inúmeras fotos para os internautas.

Nesta terça-feira, 25, Lívia postou diversas fotos em que aparece aproveitando a paisagem paradisíaca do local. Nas imagens, ela surgiu fazendo pose com um biquíni branco com estampa em verde.

"Síndrome de sereia", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Paisagem perfeita e você acrescentando um charme a mais", disse uma internauta. "Essa realmente é uma sereia, linda demais, uma raridade", comentou outra. "Maravilhosa", elogiou mais uma.

Lipoaspiração

A apresentadora Lívia Andrade esbanjou beleza e sua nova forma física em fotos publicadas em sua rede social recentemente. Curtindo a natureza, a famosa apareceu ostentando suas curvas esculturais na cachoeira e não passou despercebida.

Usando um biquíni azul, a loira deixou à mostra sua barriga bem reta e a cintura marcada após três meses de ter feito uma lipoaspiração LAD diferenciada. Além de chamar a atenção com sua beleza, a artista ainda encantou os internautas com os cliques que fez da paisagem deslumbrante.

"Limpa... Limpa... Limpa...", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os seguidores admiraram a integrante do Domingão Com o Huck. "A natureza é perfeita igual a você", elogiaram. "Maravilhosa em um lugar maravilhoso", disseram.

Para quem não viu, em setembro do ano passado, Lívia Andrade compartilhou um vídeo exibindo um antes e depois da cirurgia. A famosa então mostrou os resutados da lipoaspiração e contou que tirou a gordura e fez outras tecnologias para ficar com a pele da barriga mais tonificada.

