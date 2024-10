Linn da Quebrada desabafa sobre saúde mental após internação: 'Relutei'

A ex-BBB e cantora Linn da Quebrada fez uma transmissão em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 11, e abriu o jogo sobre sua saúde mental

A ex-BBB e cantora Linn da Quebrada fez uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira, 11, e abriu o jogo sobre sua saúde mental. Durante o momento, ela falou sobre o período em que ficou internada em uma clínica de reabilitação para cuidar de sua saúde mental.

De acordo com ela, os sinais de que algo estava errado foram ficando cada vez mais claros. "Eu ficava o dia todo na cama, muitos pensamentos intrusivos. Eu tenho uma mente muito acelerada e sou muito racional. Meus pensamentos não estavam saudáveis", relatou. Ela disse ainda que hesitou em aceitar a internação e contou com o apoio de pessoas próximas.

"Quando eu fui internada, foi por intervenção de pessoas que gostavam muito de mim. Elas me proporam a internação. Eu digo que eu não aceitei, eu relutei muito. Primeiro, pensando: 'eu vou parar minha vida?'. Um sentimento de vergonha muito grande, de culpa por ter me deixado chegar nessa situação", detalhou.

Com o tempo, ela começou a entender o que estava acontecendo. "Tudo o que a gente passa na vida, tem que passar por ele, viver, dar o primeiro passo, encarar o problema. Muitas vezes, eu estava tentando fugir do meu problema, fugir de mim. Só admitindo que eu estava perdida, era que eu poderia me reencontrar", disse.

Por fim, desabafou: "A internação foi um período em que eu pude, no dia a dia, ser apenas a Lina Pereira, para que ela pudesse aprender um modo de viver saudável. Eu tinha muitas questões sobre a medicação (...) agora, estou em um momento de ressocialização. Por muito tempo, eu vivi abraçando o caos e hoje sei que não estou sozinha".

Recentemente, Linn da Quebradareapareceu na internet para comemorar seu aniversário de 34 anos.

Veja o vídeo completo: