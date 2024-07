Ela voltou! Linn da Quebrada reaparece após sumiço da internet

Linn da Quebrada volta às redes sociais depois de ter sido internada em uma clínica de reabilitação e ficar longe da internet

A ex-BBB e cantora Linn da Quebrada reapareceu na internet nesta quinta-feira, 18, para comemorar seu aniversário de 34 anos. Ela sumiu das redes sociais há algum tempo para ser internada em uma clínica de reabilitação para cuidar de sua saúde mental. Agora, a estrela voltou em uma foto simples.

Ela apareceu ao lado de um cavalo e com o cabelo raspado. “Assim faço… Me movo, moro e renasço, feito capim que se espalha. Muito prazer, a nova Eva voltou e hoje está fazendo aniversário”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por “Linnda” que “brada” (@linndaquebrada)

Linn da Quebrada falou de sua saúde mental

Quando surgiram as notícias de sua internação em uma clínica de reabilitação, Linn da Quebrada surgiu na internet para mostrar que estava bem e falou sobre o seu diagnóstico. "E aí, meninas, tudo bem? Estou passando aqui para dizer que eu estou ótima. Fiquei sabendo que veicularam algumas informações de que estou em uma clínica para me cuidar, para cuidar da minha cabeça, do meu espírito. Estou fazendo o que sinto que é o melhor pra mim nesse momento”, disse.

Em seguida, a cantora disse: “Tratando de uma depressão, tratando de um momento que percebi que precisava cuidar da minha saúde mental para voltar para vocês, da melhor maneira possível, e voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou, mais consciência de quem eu gostaria de ser nesse momento. Não acredito que isso deveria ser tabu, ou que isso deveria ser taxado de alguma maneira problemática. Pelo contrário, a depressão é um mal que acomete milhares de pessoas em todos os lugares, em todas as classes sociais, e a gente tem que se cuidar”.

“Se conscientizar de que, quando a gente não está bem, a gente faz o melhor pela gente. É isso que estou fazendo no momento. Cuidando de mim, da minha saúde mental, logo menos estou de volta para vocês, então não precisa ficar com saudades. E vou voltar da melhor maneira possível”, disse a artista.