Liam Payne: Novos acontecimentos do dia da morte do cantor são revelados

A morte do cantor Liam Payne segue sob investigação na Argentina, e um novo detalhe sobre o que aconteceu no dia foi revelado

A morte do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, segue sob investigação na Argentina, e um novo detalhe sobre o que aconteceu no dia da queda dele da varanda do hotel foi revelado. Segundo o o veículo argentino Infobae, o artista teve um relógio da marca Rolex, avaliado em £30 mil (cerca de R$230 mil), roubado no dia de seu falecimento, em 16 de outubro de 2024.

Conforme noticiou o site, o cantor foi visto usando o acessório até três horas antes de falecer. As câmeras de segurança flagraram Liam retornando ao seu quarto de hotel na companhia de uma profissional do sexo. Em depoimento, a mulher disse que voltou ao cômodo para buscar maquiagens que havia esquecido. As garotas de programa que estiveram com ele foram investigadas, mas descartadas como suspeitas.

O que a investigação descobriu?

De acordo com a publicação argentina, na manhã de sua morte, Liam acessou um site para contratar acompanhantes. Ele entrou em contato com elas e prometeu um pagamento de £5 mil (cerca de R$38 mil). Por volta das 11h, as mulheres chegaram ao hotel, onde ele solicitou uísque escocês, champanhe e U$300 em espécie.

Nos depoimentos, as profissionais do sexo afirmaram que tiveram relações com Liam e beberam champanhe com ele. Após o término, por volta das 13h, as mulheres desceram para o saguão do hotel à espera do pagamento. No entanto, Liam não cumpriu a promessa e o empresário do artista, Rogelio Nores, foi acionado para lidar com a situação e pagou às mulheres valores inferiores ao combinado.

Após a confusão, uma das garotas de programa afirmou ter esquecido sua maquiagem e retornou ao quarto com Liam, sendo esta a última vez que ele foi visto com o relógio. Outra profissional tentou reencontrar o cantor em seguida, mas o encontro não ocorreu. Testemunhas relataram que Liam exibiu comportamento inapropriado no lobby do hotel, sendo escoltado de volta ao quarto pelos seguranças, onde foi trancado. Pouco tempo depois, ele morreu ao cair da sacada de seu quarto.

