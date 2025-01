Acusado de fornecer drogas a Liam Payne é preso pela polícia da Argentina

O homem detido pela polícia é um dos cinco processados no caso da morte de Liam Payne, ex-vocalista da banda One Direction

Nesta sexta-feira, 3, a polícia argentina prendeu um dos cinco réus no caso da morte do cantor britânico Liam Payne (1993-2024), ex-integrante da banda One Direction. Braian Paiz, de 24 anos, é acusado de ter entregado cocaína ao cantor dois dias antes de sua morte.

Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024 após cair do terceiro andar de seu quarto de hotel, em Buenos Aires. Paiz é um dos cinco processados ​​pela morte do cantor e foi detido em sua casa, na cidade de Budge, província de Buenos Aires, após uma operação policial e levado a tribunal.

Segundo um comunicado divulgado pelo Ministério Público, Paiz "é acusado de ter entregue cocaína" a Payne, a quem visitou no hotel no dia 14 de outubro. Na ocasião, "acompanhou-o até ao quarto nº 310, entrando com ele", e lá permaneceu por quase cinco horas.

Em novembro, durante uma entrevista, Paiz negou que tivesse dado drogas a Payne em troca de dinheiro, mas admitiu ter consumido junto ao cantor. "Passamos a noite, tomamos drogas, porque é a realidade, aconteceu algo íntimo", disse ele ao Telefe Noticias.

Em depoimento à Justiça, o rapaz dmitiu ter entregado drogas a Payne, mas afirmou ue o fez "para passar tempo com ele", e não em troca de dinheiro. Contudo, tanto a acusação quanto a juíza do caso, Laura Bruniard, concordaram que "a entrega de cocaína foi em troca de dinheiro", após análise de conversas e filmagens.

Braian Paiz é o primeiro dos cinco processados a ser detido. A polícia segue em busca dos outros envolvidos na morte do cantor, que continuam foragidos.

Novos acontecimentos do dia da morte de Liam Payne são revelados

A morte do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, segue sob investigação na Argentina, e um novo detalhe sobre o que aconteceu no dia da queda dele da varanda do hotel foi revelado. Segundo o veículo argentino Infobae, o artista teve um relógio da marca Rolex, avaliado em £30 mil (cerca de R$230 mil), roubado no dia de seu falecimento, em 16 de outubro de 2024.

Conforme noticiou o site, o cantor foi visto usando o acessório até três horas antes de falecer. As câmeras de segurança flagraram Liam retornando ao seu quarto de hotel na companhia de uma profissional do sexo. Em depoimento, a mulher disse que voltou ao cômodo para buscar maquiagens que havia esquecido. As garotas de programa que estiveram com ele foram investigadas, mas descartadas como suspeitas. Saiba mais!

