Em dia de relembrar o passado nas redes sociais, a atriz Leticia Spiller aproveitou para compartilhar cliques antigos. Nesta quinta-feira, 03, ela resgatou fotos de sua época como paquita. Aos 15 anos, a artista despontou no Xou da Xuxa como a paquita Pituxa 2.

"Apenas uma garotinha. Já assistiram ao doc Paquitas?", escreveu ela na legenda da publicação, em refenrência à produção que está disponível no Globoplay. Em poucos minutos, a publicação recebeu inúmeros elogios dos fãs. "Continua garotinha linda com um sorriso maravilhoso e uma alma cheia de luz", disse uma. "De longe sempre foi a paquita mais bonita", comentou outro. "Que linda!", concordou um terceiro.

Veja a publicação:

Leticia Spiller sofreu tentativa de sequestro nos bastidores de Xou da Xuxa

Produzido pelo Globoplay, o documentário Pra Sempre Paquitas expõe detalhes da vida e carreira das famosas ex-assistentes de palco da Rainha dos Baixinhos . Ao longo dos cinco episódios, a tentativa de sequestro de Xuxa Meneghel e Leticia Spiller, em 1991, também foi abordada.

O fato aconteceu próximo ao local onde o Xou da Xuxa era gravado, no Teatro Fênix, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Para retratar o assunto, o documentário contou com o retalo do coronel da Polícia Militar, Wagner Villares.

Segundo o PM, o alvo não era Xuxa, mas Spiller. Os dois criminosos chegaram em um carro com munição e um mapa - e ainda trocaram tiros com os agentes. "Quando eu cheguei ao local, eu conversei com um deles. Ele falou que a intenção deles era levar a Leticia. Ele falou: 'Nós vamos levar ela e a russa'. Nós presumimos que fosse a Xuxa. Mas ele deixou claro que era apaixonado pela Leticia", contou Villares em depoimento.

Ainda no documentário, Xuxa relatou que comunicou a polícia sobre ter notado uma movimentação estranha no local. Os dois homens faleceram na troca de tiros. Dois policiais também foram baleados, e um deles não resistiu.