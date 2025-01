Leonardo DiCaprio anuncia doação milionária após incêndios em Los Angeles

O ator Leonardo DiCaprio contou que irá doar um valor significativo para ajudar na recuperação de Los Angeles após incêndios na região

O ator Leonardo DiCaprio usou as redes sociais na última quarta-feira, 15, para anunciar ao público que fará uma doação de 1 milhão de dólares, o equivalente a R$ 6 milhões na cotação atual, para ajudar na recuperação de Los Angeles após os grandes incêndios na região.

A tragédia, que se iniciou na região Pacific Palisades no dia 7 de janeiro, destruiu milhares de propriedades, incluindo mansões de famosos de Hollywood. Até o momento, de acordo com o escritório médico legista do condado de Los Angeles, 25 mortes foram confirmadas em decorrência das chamas.

"Os incêndios florestais de Los Angeles estão devastando nossa cidade. Estou doando US$ 1 milhão, em parceria com o Programa de Resposta Rápida da ONG Re:wild, para dar suporte às necessidades urgentes e aos esforços de recuperação pós-incêndio", iniciou Leonardo DiCaprio.

"A ajuda inicial beneficiará imediatamente a Fundação do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, a Fundação de Incêndio da Califórnia, World Central Kitchen, a Fundação da Comunidade da Califórnia, a Pasadena Humane Society e o Fundo de Incêndio da SoCal", continuou o astro.

DiCaprio explicou que as instituições escolhidas estão na linha de frente, isto é, prestando ajuda diretamente a socorristas, bombeiros, animais e comunidades. "O Programa de Resposta Rápida da Re:wild está posicionado de forma única para responder a desastres e emergências ambientais", concluiu o ator, compartilhando ainda outros meios para que o público também possa contribuir.

Leonardo DiCaprio anuncia doação - Reprodução/Instagram

Paris Hilton mostra como ficou sua casa após incêndio

A atriz e socialite Paris Hilton teve sua casa de praia em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, destruída pelo grande incêndio que se iniciou na região de Pacific Palisades, em Los Angeles. Nos últimos dias, a estrela compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando como ficou o imóvel.

No registro, é possível ver os escombros da casa, que foi adquirida pela famosa em 2021 e estava avaliada em US$ 8,4 milhões, cerca de R$ 51 milhões na cotação atual. E ela falou sobre a perda da residência de luxo na legenda da publicação. "Estou aqui no que costumava ser a nossa casa, e o coração partido é verdadeiramente indescritível", iniciou; confira detalhes!

Leia também: Samantha Schmutz foge de incêndio em Los Angeles. Veja o relato da atriz