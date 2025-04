Ana Hickmann mostra fotos românticas ao lado de Edu Guedes

Em suas redes sociais, Ana Hickmann mostrou algumas fotos de seu final de semana em que ficou coladinha no noivo Edu Guedes

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, a apresentadora publicou algumas fotos do seu final de semana. A famosa foi prestigiar o noivo Edu Guedes na Porsche Cup Brasil e também mostrou alguns momentos ao lado do filho Alexandre, de 11 anos, fruto do seu relacionamento com Alexandre Correa.

"Nosso resumo do final de semana: superação, Podium, família, amigos e muito carinho! Obrigada a todos", escreveu ela na legenda da publicação. Edu Guedes fez questão de deixar um comentário no post da amada. "Final de semana muito especial com vocês ! Nos divertimos muito. Te amo", escreveu ele.

Quando Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro?

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em março de 2024, alguns meses após a apresentadora terminar o seu casamento de mais de 20 anos com Alexandre Correa.

De acordo com o colunista Leo Dias, ela assumiu o namoro com o apresentador de TV e chef de cozinha Edu Guedes. O romance foi confirmado ao colunista pelas assessorias de imprensa dos dois, informou em sua publicação. Em contato com a CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Hickmann também confirmou o romance. "Confirmado, eles estão namorando sim", declarou.

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando alguns meses antes disso. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas sempre diziam que eram apenas amigos. Agora, os dois se entregaram ao amor e estão juntos. Por enquanto, o novo casal não apareceu junto nas redes sociais.

Ana Hickmann enfrenta o processo de divórcio do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, na Justiça. Os dois estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de agressão na casa da família. Eles tiveram um filho juntos, que se divide entre a casa da mãe e as visitas ao pai.

