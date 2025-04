Por que Thais Carla fez a bariátrica? Ela explica sua motivação

Após a notícia de que Thais Carla passou por uma cirurgia bariátrica para perder peso, ela explica como tomou a decisão

A dançarina Thais Carla surpreendeu ao revelar que passou por uma cirurgia bariátrica. Ela realizou o procedimento em um hospital de Salvador, na Bahia, e decidiu revelar o motivo para fazer o procedimento.

Em um depoimento no Portal Leo Dias, Thais Carla contou que fez a cirurgia por estar em uma nova fase da vida e viu que a bariátrica é uma forma de ajuda para sua transformação. Ela também viu o procedimento como um cuidado com sua saúde física e mental.

"Eu tomei a decisão de fazer a cirurgia porque estou vivendo uma nova fase da minha vida. Eu já mostrei que um corpo fora dos padrões pode ocupar todos os espaços: dancei, desfilei, fui amada, construí uma família linda, realizei meus sonhos e ajudei a recuperar a autoestima de milhares de mulheres", disse ela.

E completou: "Fui a primeira pessoa no país a vencer um processo por gordofobia e abri muitas portas para outras pessoas gordas acreditarem que também podem. Tudo isso sendo quem eu era, do jeito que eu era. E agora, escolhi me permitir viver novas possibilidades — com a mesma coragem, com o mesmo amor próprio, com o mesmo propósito. Essa nova fase é uma continuação da minha história, não uma negação dela. Eu sigo sendo exemplo, sigo sendo resistência, sigo sendo eu".

Quem é Thais Carla?

Thais Carla é bailarina, coreógrafa e influenciadora digital. Ela nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e estudou balé desde a adolescência.

Em 2009, ela se destacou ao participar do quadro Se Vira nos 30, do Domingão do Faustão, na Globo, ao dançar hip hop. Depois disso, ela participou de programas na Record e no SBT. Em 2012, ela entrou para o balé do programa Legendários, da Record. Entre 2017 e 2019, Thais Carla dançou no grupo de dançarinas da cantora Anitta.

Thais Carla é casada com Israel Reis e tem duas filhas.

