Leandro Hassum lembra drama ao descobrir que pai era da máfia italiana: 'Barra pesada'

O ator Leandro Hassum abriu o coração sobre um momento difícil que viveu em sua vida pessoal. Durante participação no podcast Tantos Tempos, ele relembrou sua relação com o o pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, e como sua vida mudou após descobrir que ele era filho de um integrante da máfia italiana.

"Aos 21 anos descobri que meu pai era da máfia italiana. Da noite pro dia. Eu vivi uma família margarina, dormi rico e acordei sem um centavo", falou. "Sempre me questionei como é que eu não vi? Não é possível, eu me considerava um cara inteligente, mas escolhi não ver. Minha psicóloga diz que eu estava adormecido", complementou.

Segundo o ator, seu pai costumava reunir a família. "Um cara maravilhoso, um pai incrível. Quando tudo isso aconteceu foi: minha vida até os 21 anos foi uma mentira?". A partir daí, ele passou a visitar o pai na cadeia. “Era uma coisa barra pesada, drogas, preso, eu visitando meu pai na cadeia, tirar a roupa para o cara olhar se eu estava levando alguma coisa para meu pai. Jamais me vi entrando no presídio e de repente eu estava ali”, relembrou.

Apesar de tudo, Hassum conseguiu perdoar o pai. “Eu não estou perdoando o que ele fez nessa área penal, eu aprendi que ele cometeu uma coisa e teve que pagar por isso. Ele me ensinou a ser o homem que eu não queria ser. Então ele me ensinou até no erro”, afirmou.

O pai do comediante morreu em 2014, uma semana após ele ter realizado uma cirurgia bariátrica. "A gente já estava de boa, tínhamos feito as pazes. Quando ele partiu não derramei uma lágrima e me senti extremamente culpado", confessou o artista, que disse ter vivido o luto dois anos depois.

