Leandro Hassum relembra susto ao falar sobre o pai

O ator Leandro Hassum, de 51 anos, relembra momento que "destruiu a sua vida" e afirma que, na época, acordou "sem um centavo"

O ator Leandro Hassum, de 51 anos, desabafou ao relembrar um episódio delicado e traumático em sua vida: a descoberta de que seu pai fazia parte da máfia italiana. Na ocasião, o artista contou como o fato mudou a sua vida da noite para o dia, e também, citou os perrengues do início da carreira artística.

“Tive uma adolescência muito farta financeiramente falando. Depois, por motivos particulares do meu pai, perdi tudo e tive que cair no mundo, fui vender salgadinho para pagar meu curso de teatro”, iniciou em entrevista recente ao podcast Tantos Tempos.

Hassum tinha 21 anos quando descobriu. “Eu vivi uma família margarina, dormi rico e acordei sem um centavo”. O ator também disse que se questionava como não percebeu nada ao longo da adolescência.

“Não é possível, eu me considerava um cara inteligente, mas escolhi não ver. Minha psicóloga diz que eu estava adormecido”, revelou.

Ainda sim, Hassum mencionou características positivas do pai. “Um cara maravilhoso, um pai incrível. Quando tudo isso aconteceu foi: minha vida até os 21 anos foi uma mentira?”. Hassum também contou que chegou a visitar o pai na cadeia: “Cheguei a falar para o meu pai ‘você destruiu a minha vida'”, destacou.

E ressaltou que aprendeu com o pai, “até no erro”.

“Deve ter sido muito dificil pra esse cara também. Eu não estou perdoando o que ele fez nessa área penal, hoje não tenho mais pena do meu pai ter cumprido pena. Mas ele me ensinou o homem que eu não queria ser. Ele me ensinou até no erro”, ressaltou.

Luto

Ainda na entrevista, Leandro conta que já havia feito as pazes com o pai quando ele morreu, mas se sentiu “extremamente culpado” por não derramar uma lágrima. Ele disse que viveu o luto dois anos depois, no dia do aniversário do pai. “Parei no meio do condomínio e chorei muito”.

Para encerrar, Lenadro relembrou que mudar de realidade foi muito difícil. “Eu não queria acreditar. Dói muito quando a realidade cai na tua cabeça do dia pra noite. O mundo capotou na minha cabeça, tive que me reconstruir e nunca mais comemorei aniversário, Natal, Páscoa, nada mais tinha sentido”, disse.

