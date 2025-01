Lázaro Ramos relembra emoção em encontro com Gilberto Gil: 'História linda'

Gilberto Gil foi o homenageado do evento Noite da Aclamação; Lázaro Ramos conversou com a imprensa e relembrou alguns momentos ao lado do cantor

Gilberto Gil(82) foi o grande homenageado da Noite da Aclamação deste ano. O artista, que esteve no evento de Leo Santana (36) e Lore Improta (31), marca gerações com seu talento, inclusive, Lázaro Ramos (46) reforça sua admiração pelo astro da música. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com o ator que relembrou um episódio emocionante com o cantor.

O marido de Taís Araújo (46) revela que tem muitos momentos emocionantes ao lado de Gilberto Gil, mas destaca quando o cantor o assistiu pela primeira vez em uma peça de teatro. No dia, Lázaro relembra que estava no camarim com os amigos Wagner Moura (48), e Vladimir Brichta (48) quando foi surpreendido com a presença do ídolo da música.

"Tenho várias histórias com o Gil, é um dos maiores ídolos que eu tenho. Até hoje eu fico nervoso na presença dele". disse Lázaro Ramos em conversa com a imprensa , da qual a CARAS Brasil fez parte. "Eu lembro da primeira vez que ele foi me ver no teatro e curiosamente foi no dia que foi o Caetano Veloso e o Jorge Mautner, eles foram juntos".

"De repente, estávamos no camarim, eu, Wagner [Moura], Vlad [Vladimir Brichta] e eles três chegaram. E aí eles ficaram ali falando com a gente, de repente eles começaram a falar sobre a vacina da gripe e a gente meio assim suado do espetáculo admirando, eu quase chorei de presenciar esse momento", revela.

'EU COMECEI A CHORAR'

Lázaro tem uma admiração tão grande por Gilberto Gil que não conteve a emoção quando foi entrevistado pelo artista pela primeira vez. Ramos destaca a importância do ídolo da música e o menciona como uma de suas grandes inspirações.

"E uma outra história linda, é do dia que o Gil me entrevistou. Eu já tive a oportunidade de entrevistar ele duas vezes, mas teve um dia que eu fui ser entrevistado por um programa dele, eu não sabia o formato e, de repente, eu cheguei no estúdio, sentei, ele entra e começa a cantar para mim. Eu comecei a chorar e eu dizia: Gil, para, por favor, para! É uma emoção muito grande, é uma das minhas maiores referências", finaliza o ator Lázaro Ramos ao falar de Gilberto Gil.

Leia mais em:Ela cresceu! Lázaro Ramos homenageia a filha em aniversário de 10 anos

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: