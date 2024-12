Rebeca Abravanel abre a intimidade e mostra evento com Alexandre Pato

Discreta com sua vida pessoal, Rebeca Abravanel abre a intimidade e encanta ao mostrar bastidores de evento com Alexandre Pato na Itália

A apresentadora Rebeca Abravanel encantou ao abrir sua intimidade e mostrar registros de um evento em que prestigiou o marido, o jogador de futebol Alexandre Pato. No último domingo, 15, o atleta recebeu uma homenagem em seu antigo time, o Milan, na Itália, e a famosa revelou como foram os bastidores.

Antes de marcarem presença na comemoração de 125 anos do clube, no qual ele atuou entre os anos de 2007 e 2013, eles se arrumaram e receberam looks de grife. A herdeira de Silvio Santos até comentou que se sentiu uma princesa com tantos mimos.

"Uma semana incrível, cheia de momentos especiais. Marcas que levam o nome de um país para o mundo e se tornaram referências internacionais. Um dia de princesa", contou sobre terem ganhado itens de grifes.

Depois de postar como se produziram para o grande momento, Rebeca Abravanel então compartilhou vídeos de como o esposo foi recebido no time e depois uma foto encantadora ao lado dele. "Momentos mágicos, e quando tudo começou", disse e até relembrou uma foto do início do amado.

É bom lembrar que o filho deles, Benjamin, está prestes a completar um ano de vida. O pequeno faz raras aparições nas redes sociais dos pais.

Quando nasceu o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato?

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família está radiante com a notícia.

O bebê, que se chama Benjamin, é o primeiro herdeiro do casal. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões.

Uma das últimas fotos da barriga dela foi divulgada por Pato no Natal de 2023, quando ele celebrou a data especial. "Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor", disse ele.

