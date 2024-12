Gaby Amarantos recebe elogios após posar de biquíni

Após perder 25kg, Gaby Amarantos recebeu muitos elogios dos seguidores após posar de biquíni em meio à natureza de Belém do Pará

Em suas redes sociais, Gaby Amarantos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 960 mil seguidores. Recentemente, a cantora contou que decidiu mudar seu estilo de vida e emagreceu 25kg.

Atualmente, a artista está curtindo as belezas de Belém do Pará acompanhada de alguns amigos. Nesta quarta-feira, 18, Gaby publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece de biquíni em meio à natureza do local.

"Parece pintura, mas são só as nossas cores naturais mesmo", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Perfeita", escreveu uma internauta. "Poderosa", disse outra. "Deusa amazônica", elogiou uma terceira.

Emagrecimento

A cantora Gaby Amarantos impressionou os seus fãs nos últimos dias ao revelar que perdeu 25 kg. Com isso, ela foi questionada sobre o que fez para emagrecer e contou os detalhes para os fãs.

A estrela contou que investiu nos exercícios físicos para conquistar o seu corpo dos sonhos. Um seguidor insinuou que ela teria feito lipoaspiração para perder medidas, mas ela negou. “Não tem não, mana. 300 abdominais por dia”, afirmou.

Logo depois, outro fã insinuou que ela teria usado medicamentos para perder peso, mas ela também negou. “Aqui não tem remédio, não. Estou há seis meses me cuidando e acredito que a pauta é sobre a gente ser livre. Nós, mulheres, já sofremos uma pressão estética tão forte da sociedade. Não vamos reproduzir entre nós. paz”, escreveu.

Recentemente, a cantora Gaby Amarantos apareceu só de biquíni e ostentou sua barriguinha trincada após o emagrecimento. Na legenda, ela celebrou sua beleza.

"Brasil, eu estou muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso, e isso acabou refletindo no meu corpo, como muitos notaram, emagreci 25kg nesse processo. Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoro. Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade para falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento. Se preparem que eu vou mostrar para vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida!", disse ela.

