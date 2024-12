Maisa e Jean Paulo Campos são os padrinhos de Larissa Manoela, diz site

Larissa Manoela se casa pela terceira vez com André Luiz Frambach nesta terça-feira, 17, e chamou os amigos Maisa e Jean Paulo Campos para as funções de padrinhos

A atriz Maisa Silva e o ator Jean Paulo Campos foram convidados para uma missão especial na vida de Larissa Manoela e André Luiz Frambach. De acordo com o Portal Leo Dias, os dois foram convidados para serem os padrinhos do terceiro casamento do casal.

A cerimônia deve acontecer nesta terça-feira, 17. Vale lembrar que Maisa e Jean já atuaram com Larissa quando eram crianças e também construíram uma longe relação de amizade ao longo dos anos.

Larissa e André ficaram noivos em Fernando de Noronha em 2022. Eles se casaram de forma discreta em dezembro de 2023 na casa deles. E o segundo casamento do casal aconteceu em novembro de 2024, na Tailândia. Ainda durante a viagem para a Tailândia, André pediu Larissa em casamento novamente durante o Festival das Lanternas.

Qual o valor da fortuna de Maisa?

Maisa Silva cresceu diante dos holofotes. Desde que ela estreou na TV aos três anos, a artista nunca mais saiu da frente das câmeras. E recentemente, a atriz atingiu um novo patamar na sua carreira ao estrear como a Bia, vilã de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Além de atriz, a jovem de 22 anos também é influenciadora digital. Segundo dados recentes levantados pela Influency.me, o nome de Maisa aparece como o mais buscado no Google, o que faz com que muitas marcas queiram fechar publicidade com ela.

Estima-se que a fortuna de Maisa seja em torno de R$ 30 milhões. Para um simples post patrocinado no Instagram, o valor pode variar de R$ 150 mil a R$ 800 mil.

Além disso, Maisa também é empresária. Em 2019, a artista fundou com seu empresário Guilherme Oliveira, uma agência focada em conectar marcas com artistas para campanhas de publicidade e projetos de marketing. A empresa possui capital social de R$ 300 mil. A jovem também é sócia da Maisa Produções Artísticas, empresa fundada em 2008 e que atualmente tem faturamento anual de R$ 240 mil.

Leia também: Maisa aposta em bolsa de R$ 2 mil para casamento