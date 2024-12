Em meio aos registros do casamento de Larissa Manoela, o pai da atriz, Gilberto Elias Santos, usou as redes sociais para refletir sobre dias difíceis

Na última terça-feira, 17, Gilberto Elias Santos, pai de Larissa Manoela, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo motivacional sobre superação em momentos difíceis. A publicação veio poucas horas após a festa de casamento da atriz com André Luiz Frambach, realizada no Rio de Janeiro. Vale lembrar que Gilberto e sua esposa, Silvana Taques, mãe da artista, continuam com relações cortadas com a filha.

No vídeo, aparecem trechos bíblicos que mencionam personagens enfrentando o desejo de desistir, mas que, apesar das adversidades, alcançaram grandes vitórias. "Todos eles por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer, mas apesar disso eles viveram grandes vitórias", dizia o texto. "O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir você. O seu nascimento não foi por acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida e ele vai cumprir. Seja forte e confie Nele", acrescentou.

Em outro vídeo motivacional, Gilberto expressou sua fé em dias melhores. "Eu creio no melhor que está por vir", declarou o pai de Larissa Manoela, que mantém o perfil privado nas redes sociais.

Pai de Larissa Manoela publica mensagem reflexiva. Foto: Reprodução/Instagram

Pai de Larissa Manoela revive homenagem antiga da filha no Dia dos Pais

No ano passado, Larissa Manoela revelou um drama pessoal e contou que cortou o contato com seus pais após a exposição da vida financeira da família. Agora, com a proximidade do Dia dos Pais, o pai da artista, Gilberto Elias Santos, surpreendeu ao resgatar uma homenagem antiga da filha e compartilhar em suas redes sociais.

Segundo o Portal LeoDias, Gilberto, que mantém o perfil privado nas redes sociais, atualizou sua conta no Instagram com novas informações. Entre elas, o pai da artista compartilhou o link de uma homenagem que recebeu da herdeira no passado. O vídeo é um episódio especial do desenho ‘Lari Baby’, criado para o Dia dos Pais.

No desenho, Larissa e Gilberto aparecem se divertindo juntos e o pai da artista tem até uma canção especial: “Junto com meu papai, torcer, pular e brincar. Junto com meu papai, história para contar. Desde o começo de tudo, você foi meu porto seguro. Desde lá do passado, ajuda a escrever meu futuro”, diz um trecho da música.

Embora não mencione diretamente o Dia dos Pais, a decisão de compartilhar o vídeo ocorreu próxima à data especial, que é comemorada no próximo domingo, 11. Além disso, Gilberto também incluiu o número de um salmo em sua biografia: “Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele o fará”, diz o texto bíblico.

Vale mencionar que Larissa enfrenta uma crise na relação com seus pais desde o final de 2022. Eles romperam os laços pessoais e profissionais depois que a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens. Ao longo do ano, ela decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais e agora está focada em reconstruir sua fortuna. As relevações foram feitas ao Fantástico, na Globo.

