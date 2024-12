Príncipe William dá alfinetada sutil em Harry: ‘Prefiro encontrar soluções'

​​Príncipe William aproveitou para dar alfinetada sutil em seu irmão caçula, príncipe Harry durante papo e jogo de dardos com atriz

Recentemente o príncipe William aproveitou a oportunidade e não deixou de dar uma alfinetada sutil no irmão, o príncipe Harry, em uma conversa com a atriz Hannah Waddingham, durante um jogo de dardos. O primogênito do rei Charles III gravou o papo com a estrela de ‘Ted Lasso’ e ‘Game of Thrones’ para promover o documentário ‘Earshot’, sobre as atividades dele em prol da manutenção do meio ambiente.

William disse que busca “encontrar soluções” para problemas, não se limitar a “pregações”. Ao refletir sobre suas atividades, William afirmou:

"É sobre fazer as coisas de uma forma um pouco diferente, que não danifique o que é importante. [Quero] Celebrar talentos e soluções, em vez de dizer às pessoas ''não faça isso ou não faça aquilo'. Você tem que ter muito cuidado porque tem acontecido muito disso. Eu não quero pregar, prefiro encontrar soluções”.

Os internautas então logo pensaram no irmão mais novo do futuro rei da Inglaterra que é constantemente criticado por não botar em prática as ações que prega: “O Harry e a esposa deveriam ouvir esse conselho do irmão dele”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter, em reação ao vídeo do William com Hannah Waddingham, outra foi no mesmo tom: “Ah essa alfinetada aí…”.

Príncipe William se prepara para assumir o trono antes do previsto

O príncipe William e a esposa, Kate Middleton, podem se tornar o rei e a rainha do Reino Unido mais cedo do que esperavam. Ele é o herdeiro direto do reino após o seu pai, o Rei Charles III. Com isso, o casal real já iniciou uma preparação para que estejam prontos quando o momento chegar.

A sucessão no Reino Unido passa de pai para filho automaticamente após a morte do rei ou rainha no poder. Com a notícia de que Charles enfrenta o câncer há cerca de um ano, William e Kate se preparam para uma possível necessidade de se tornarem monarcas.