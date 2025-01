Larissa Manoela celebra relacionamento com André Luiz Frambach

Em suas redes sociais, Larissa Manoela postou diversas fotos ao lado do marido André Luiz Frambach e celebrou o relacionamento deles

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 17, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de momentos especiais em que aparece ao lado do marido André Luiz Frambach.

Na legenda, a famosa celebrou o relacionamento deles. "Como de costume, o nosso dia 17 não passa em branco. Pode ser em cima do altar, no fundo do mar, debaixo de uma mesa, em um estúdio de gravação, quem sabe dentro de um elevador ou por onde for. Nós por todos os dias e por tudo que ainda vier", escreveu ela.

O último trabalho de Larissa Manoela foi como a Filipa em De Volta Aos 15, série disponível na Netflix. Já André Luiz interpretou Elias em No Rancho Fundo, novela exibida pela Rede Globo em 2024.

Obras

Na quinta-feira, 16, Larissa Manoela usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos detalhes sobre as obras em sua casa. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que ela e o marido, André Luiz Frambach, estão focados em organizar um dos cômodos do imóvel.

"Mais um dia no meio do caos até ficar tudo arrumadinho", escreveu Lari, que em meio a malas, sapatos e equipamentos de iluminação para fotos, mostrou aos seguidores um pouco do espaço desorganizado.

"E não acaba, gente. Mas esta semana a gente está sendo fiel com o que a gente se prometeu. Todo dia a gente arruma um cômodo da casa, tentando conciliar com tudo. Hoje fiz ioga, meu tempo. Agora, voltamos aqui. Vai dar certo, gente", garantiu.

