Key Alves rebate críticas por não expor namoro com cantor sertanejo

A atleta e ex-BBB Key Alves perdeu a paciência ao ser cobrada por não publicar mais fotos ao lado do namorado, o cantor Bruno Rosa

A influenciadora digital e atleta Key Alves usou as redes sociais na quarta-feira, 7, para fazer um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em seus stories no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da TV Globo, contou que passou a receber críticas por não expor muito o namoro com o cantor sertanejo Bruno Rosa.

Sem papas na língua, Key explicou que vive uma realidade totalmente diferente do amado e pediu para que o público respeitasse a individualidade de cada um. De acordo com a famosa, o companheiro não é influenciador e, por isso, não aparece muito nas redes sociais.

"Gente, eu e o Bruno temos uma realidade de vida bem diferente uma da outra. Por mais que eu seja atleta, eu também sou influenciadora e trabalho com a internet. Obviamente eu vou postar muito mais coisas do que ele. Eu vi que tem muitas mensagens cobrando o fato dele não postar tanta coisa, perguntando porque ele não postou, falando que ele não me ama mais. Pelo amor de Deus, eu estou sempre com ele aqui", desabafou.

"O jeito que a gente se trata, que a gente se ama, as nossas combinações, o que a gente conversa, vocês nunca vão saber. Isso é off. Nós somos pessoas como vocês e vivemos uma vida adulta. Como todos os casais, existem combinados, falas, conversas que só a gente sabe e nós não vamos falar isso para vocês", completou Key Alves.

Em seguida, a ex-BBB ressaltou que não se incomoda com o fato de Bruno Rosa publicar poucos registros do casal, uma vez que isso não é prova de amor. "Quando vocês verem eu postando alguma coisa e ele não, está tudo bem. A gente se ama do mesmo jeito. Isso não quer dizer nada, não é uma prova de amor. Prova de amor é estar na vida real, são os detalhes, como a gente se trata", disse.

"Parem de mandar mensagem dizendo que ele não me ama mais, que só eu que amo. Parem de cobrar as coisas dele, porque a vida dele é totalmente outra, ele é cantor, a vida dele é uma correria absurda. Eu posto porque eu quero, acho fofinho e trabalho como influenciadora também", concluiu.

Key Alves conta como conheceu o namorado

A jogadora de vôlei Key Alves está namorando! Após manter o início do romance longe dos holofotes, a ex-participante do BBB 23 assumiu publicamente a relação com o cantor sertanejo Bruno Rosa em maio deste ano. O artista, inclusive, se declarou recentemente à companheira durante um evento em São Paulo.

Em entrevista ao Gshow, o casal abriu o coração e contou detalhes de como tudo começou. De acordo com Key, duas amigas e assessoras foram responsáveis pelo primeiro contato entre ela e Bruno, uma vez que fazem parte da mesma assessoria de imprensa.

O cantor, por sua vez, revelou que viu a ex-BBB pela primeira vez em uma de suas apresentações; confira mais detalhes!