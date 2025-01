Kelly Key posta desabafo nas redes sociais: 'Me desestabiliza'

A cantora Kelly Key usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para compartilhar um desabafo sobre sua rotina com a família

A cantora Kelly Key usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para compartilhar um desabafo. Em stories compartilhados, ela falou sobre ter se sentido mal por não conseguir cumprir tarefas em família e contou que se sentiu culpada por não estudar com o filho caçula e por ele não tê-la lembrado do compromisso.

Na publicação, a artista falou que um dia ruim interfere no seguinte, o que classificou como um "efeito avalanche". "Hoje o dia começou corrido!... Ontem o dia foi cheio de responsabilidades... trabalho, suporte para a Su, que está entrando em uma nova fase profissional... com isso, dormi tarde, acabei acordando tarde hoje", iniciou.

"Entre preparar lanche do Tuca e café para mim e Mico, também separei uns livros do Tuca na mesa para revisarmos rapidamente o conteúdo do teste de matemática dele de hoje. Junto com esse corre-corre, um mix de sentimentos, inclusive culpa por ontem não ter tido tempo para fazer isso com ele e irritabilidade por ele não ter me lembrado", confessou.

Em seguida, falou sobre a agitação em sua casa pela manhã. "Agora imaginem o caos logo na primeira hora do dia! Eu empurrando conteúdo para dentro do Tuca, enquanto ele conclui o resumo que a professora passou ontem para casa! O tempo passando sem parar, e ele já atrasado 15 minutos para sair! O Mico pronto na porta dizendo que estamos atrasados", disse ela, que disse que o casal ainda previsava tomar decisões de obra após deixar o menino na escola.

"Não é sempre assim! Aliás, conto nos dedos as vezes que isso acontece. Mas é impressionante como esmo sendo uma raridade me desestabiliza. Eu precisei ficar em casa! Ouvir algo que me acalmasse, me desse clareza e novas formas de entender como gerir meus sentimentos", continuou.

Por fim, refletiu: "A gente se cobra demais! Às vezes, a gente se cobra tanto por aquilo que não deu conta, que esquece de valorizar o que conseguiu fazer. Hoje, no meio disso tudo, eu me irritei, me culpei e poderia ter levado esse peso pro resto do dia. Mas escolhi parar. Respirar. Me reconectar. Nem sempre vamos dar conta de tudo no momento ideal, mas sempre podemos encontrar um jeito de ajustar as velas e seguir. Se hoje algo sair do controle, lembra que você não falhou! Você só precisa de um respiro".

Veja a publicação:

Stories de Kelly Key (Reprodução/Instagram)

