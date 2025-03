Tipo de guarda dos filhos de Tainá Castro e Léo Pereira vem à tona

Saiba os detalhes de como é a divisão da guarda dos dois filhos de Tainá Castro e Léo Pereira. A mãe contou qual é o acordo com o pai

A influenciadora digital Tainá Castro contou os detalhes de como é a guarda dos filhos Matteo e Helena, que são frutos do antigo relacionamento com o jogador de futebol Léo Pereira. Em uma interação com os fãs nas redes sociais, ela foi questionada sobre qual é o acordo dela com o pai dos filhos e ela abriu o jogo.

Tainá contou que tem a guarda compartilhada com Léo, já que este é o tipo mais comum de divisão entre os pais separados. "Hoje é em dia, é muito difícil a Justiça dar unilateral para um dos pais. Até mesmo o pai morando longe. Então, todos os pais, a maioria, têm guarda compartilhada", disse ela.

Então, a influencer contou quais dias as crianças ficam com o pai. " A nossa guarda é compartilhada com residência fixa com a mãe. Ou seja, ficou pré-determinado pelo juiz, o pai pega um final de semana, sim, e outro não, e uma vez por semana. Todo os outros dias da semana, do mês, as crianças estão comigo ", afirmou.

Por fim, Tainá ainda revelou que é flexível sobre a agenda das crianças. "Mas é claro, gente, se tem alguma coisa importante, um dia ou outro, eu cedo o meu dia. Enfim, a gente consegue trocar, tem jogo, não tem. A gente vai conseguindo adequar em cima da nossa rotina", comentou.

Hoje em dia, Tainá Castro vive a união estável com Éder Militão. Por sua vez, Léo Pereira está namorando com Karoline Lima. No passado, Éder e Karoline foram namorados e tiveram uma filha, Cecília.

Tainá Castro ganhou presente luxuoso de Éder Militão

Tainá Castro exibiu o presente impressionante que ganhou do marido, Éder Militão: uma luxuosa picape da Brabus, renomada empresa de customização baseada em modelos da Mercedes-Benz. O veículo, escolhido pelo jogador da Seleção Brasileira, está avaliado em aproximadamente R$ 4,3 milhões.

Em sua conta oficial no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos ao lado do zagueiro do Real Madrid e do carro milionário. "Obrigada, meu amor. Qualquer outra pessoa jamais seria você", escreveu na legenda da publicação.

De acordo com informações da marca, o modelo Brabus 800 4x4 Superblack custa cerca de U$ 714 mil, o que equivale a R$ 4,3 milhões na cotação atual. O carro é uma versão customizada do Mercedes-AMG G63, com atualizações no motor V8 biturbo de 4.0 litros, elevando-o para 800 cavalos de potência, além de acabamentos externos feitos com fibra de carbono. Esse tipo de veículo é exclusivo e só pode ser adquirido sob encomenda.

