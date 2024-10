Kadu Moliterno entrega segredo para ter um bom casamento: 'Importantíssimo'

O ator Kadu Moliterno abriu o jogo ao falar sobre a união saudável de 10 anos que possui com a esposa, Cristianne Rodriguez

O ator Kadu Moliterno abriu o coração ao falar sobre seu casamento com a influencer fitness Cristianne Rodriguez. Juntos há cerca de 10 anos, os dois garantem que possuem uma relação madura.

Em entrevista à 'Quem', Kadu disse acreditar que o casal se encontrou na hora certa. "A gente é um casal maduro. Se a gente tivesse se conhecido por volta dos 30 anos, ia ser um pega pra capar, não ia dar certo. Está dando certo porque Deus sabe o que faz, nos colocou juntos na hora certa. A gente já está maduro. Estamos há dez anos juntos e nos damos muito bem", declarou ele.

Em seguida, Kadu Moliterno falou sobre o acordo dos dois em dormirem em quartos separados. Apesar de residirem na mesma casa, o casal optou por manter o próprio canto, sem misturar as coisas.

O ator ainda explicou que a escolha é um dos segredos para manter um bom casamento. "O segredo é não perder a admiração pelo outro e o respeito pela individualidade de cada um. Isso contribui para que a gente siga apaixonado e sinta falta um do outro. Cada um tem o seu quarto e o seu banheiro", disse ele.

"Isso é importantíssimo. Nunca sei qual a roupa que ela vai estar. A gente mora na mesma casa, mas digo, 'que horas eu te pego?' e espero no carro ou na porta. A gente tem que exaltar a mulher e não tentar entender. É exaltar e amar", completou Kadu Moliterno.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o famoso fala publicamente sobre o acordo com a esposa. Em janeiro deste ano, em conversa com a Coluna Play, do Jornal 'O Globo', Kadu explicou que a escolha do casal é uma maneira de preservar a individualidade de cada um.

Boa forma de Kadu Moliterno e Cristianne Azevedo

Jovial aos 72 anos, o ator Kadu Moliterno impressionou os fãs ao aparecer agarradinho com a esposa, a bela Cristianne Rodriguez. Os dois aproveitaram um final de semana para exibirem seus corpos perfeitos em um dia de descanso.

Hospedados em um hotel na Bahia, o casal apareceu só de roupa de banho exibindo um corpão torneado. Imediatamente, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a boa forma da dupla.

Impressionados com as curvas do casal, eles elogiaram. "Que casal top", disparou um. "Sou apaixonado, vocês nasceram um para o outro", comentou um segundo. "A gente sente a química só de ver", disparou um terceiro.