Juliette Freire assusta noivo com ataque de sonambulismo

Em suas redes sociais, Juliette Freire mostrou uma conversa com o noivo Kaique Cerveny, em que ele a acusa de ter tido um ataque de sonambulismo

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 15, a ex-BBB mostrou um vídeo divertido em que aparece ao lado do noivo Kaique Cerveny. O rapaz contou que a famosa teve um ataque de sonambulismo durante a noite.

"Como foi que eu fiz? Pulei em cima de tu?", perguntou ela. O rapaz levou a mão ao pescoço para tentar simular a cena. "Sei lá, acordei com um negócio na minha garganta. Aí depois aconteceu de novo", disse ele.

"Disse que eu sonâmbula enforquei ele", disse Juliette, aos risos.

Juliette Freire comenta sobre perda de seguidores

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, de 35 anos, falou abertamente sobre sua vida como figura pública e refletiu sobre a real necessidade de fama e dinheiro. A cantora, que alcançou a fama ao vencer o BBB 21, afirmou que poderia ter se lançado "sem nenhuma precaução nesse universo digital de cobrança e de alimentação desenfreada de conteúdo", mas preferiu adotar uma postura mais cuidadosa em suas decisões.

Juliette disse que compartilha os momentos com seu público, mas de forma mais controlada, priorizando seu bem-estar, mesmo que isso leve à diminuição de sua popularidade. "Eu alimento, sim, mas é bem equilibrado. Eu perdi seguidores, conscientemente, por escolhas conscientes, saudáveis, eu entendo isso. Não sou a pessoa que faz 50 mil stories por dia, não mostro tudo, só até o ponto em que estou confortável", refletiu em entrevista ao Mamilos Podcast.

Juliette destacou que essas escolhas são baseadas no autoconhecimento e na reflexão sobre a real necessidade das coisas. "Precisa se conhecer muito bem para não se entregar demais. E e a troco de quê? Se é o que você quer mesmo, se precisa de toda essa atenção, todo esse dinheiro e toda essa fama. E o que você vai fazer com isso? Se questionar mesmo o valor dessas coisas e entender que a expectativa, principalmente de fama e rede social é muito sobre o outro, não é sobre mim. Por que eu vou me escravizar a uma expectativa do outro se no final das contas eles não estão nem olhando mesmo para mim? Sei separar muito bem isso".

