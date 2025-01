Juliette faz tatuagem de casal com o noivo, Kaique Cerveny: 'Enlouqueci'

A cantora Juliette surpreendeu os fãs ao revelar que fez uma tatuagem especial de casal com o noivo, Kaique Cerveny; veja o resultado

A influenciadora digital e cantora Juliette usou as redes sociais no sábado, 18, para compartilhar com os seguidores uma novidade surpreendente. Por meio de seus stories no Instagram, a campeã do BBB 21, da TV Globo, revelou que faria uma 'tatuagem de casal' com o noivo, Kaique Cerveny.

"Minha gente, enlouqueci. Vamos fazer uma tatuagem de casal. Está com medo?", brincou Juliette ao filmar o companheiro já no estúdio profissional. Após finalizarem as homenagens, a artista publicou em seu perfil um vídeo mostrando o resultado.

Nas imagens, é possível ver que a ex-BBB escreveu 'boyzinho' na região lombar, enquanto o atleta tatuou 'boyzinha' na mão. A escolha da palavra é uma referência ao próximo lançamento musical de Juliette.

A postagem da cantora rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos fãs, que vibraram com a 'tatuagem de casal' de Juliette e Kaique Cerveny. "Aff… química de milhões!", declarou uma internauta. "Tenho certeza que esse casal aí é para vida toda! Vejo pelo brilho no olhar deles, quando olham um para o outro", derreteu-se outra.

Vale lembrar que Juliette e Kaique estão juntos há pouco mais de um ano. O pedido de casamento aconteceu em novembro de 2024, durante um jantar em comemoração ao aniversário da cantora, realizado ao lado de amigos e familiares.

Recentemente, em entrevista ao 'Gshow', a ex–BBB revelou que os preparativos para o casamento devem acontecer ainda este ano. "Noivamos e sabemos que queremos casar, mas ainda não chegamos na fase de organizar. No próximo ano [2025] começamos a pensar nisso, vamos aproveitar cada passo", declarou ela.

A reação de Juliette ao descobrir participação no BBB 21

Nos últimos dias, um vídeo inédito de Juliette antes do BBB 21 viralizou nas redes sociais. O registro em questão, compartilhado originalmente por Val Souza, ex-integrante da produção do reality show da TV Globo, mostra a reação da cantora ao descobrir que foi selecionada para o programa.

No vídeo, Juliette é orientada a revelar nome, profissão e idade. Assim que finalizou a apresentação, a pessoa responsável pela gravação contou para a artista que ela havia sido escolhida para entrar no BBB; confira detalhes!

