Ticiane Pinheiro revela que deseja ter mais filhos e relembra perdas

A apresentadora Ticiane Pinheiro conta que já enfrentou dois abortos e expõe planos de aumentar a família com o marido, o jornalista César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro não hesitou em dizer que deseja ter mais um herdeiro. A artista, que é casada com o jornalistaCésar Tralli, abriu seu coração sobre os planos em ter mais filhos com o marido e sobre as dificuldades que enfrentou para conseguir aumentar a família. Em entrevista ao podcast MaterniDelas, nesta sexta-feira, 27, a famosa revelou que já sofreu perdas gestacionais.

Na conversa com a atriz Cláudia Raia e a apresentadora Tata Estaniecki, Ticiane contou que sempre sonhou em ser mãe, mas confessou os empecilhos deste desejo. Desde as primeiras tentativas, ela enfrentou abortos espontâneos: “Eu quis muito, queria muito as minhas duas gravidezes. Na verdade, eu engravidei quatro vezes”, declarou.

Ticiane teve a primogênita Rafaella Justus, hoje com 15 anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário Roberto Justus. Atualmente com o jornalista César Tralli, o casal decidiu aumentar a família, mas enfrentou outra perda gestacional antes da chegada de sua filha caçula, Manuella, que hoje tem 5 anos.

Desejo de aumentar a família

Apesar dos desafios, Ticiane contou que teve gestações saudáveis e pensa em ter o terceiro filho em breve: “Super teria, treino para isso, treino bastante”, divertiu-se. Porém, a comunicadora explicou que, atualmente, não realiza nenhum tratamento devido à falta de tempo e gostaria que o herdeiro chegasse de “surpresa”.

“Depois que eu tive a Manu, fiquei um ano só tomando anticoncepcional, porque meu marido falou: ‘Vamos curtir e depois a gente tenta’. Depois de um ano eu parei e aí não veio mesmo, entendeu? Eu só deixo a vida me levar. Não falam que antes da menopausa fica mais fácil engravidar? Eu tô torcendo pra isso”, detalhou.

