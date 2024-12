Agatha Moreira joga vôlei na última sexta-feira do ano em praia do RJ

A atriz Agatha Moreira aproveitou o dia de calor na cidade carioca para jogar uma partida de vôlei na manhã desta sexta-feira, 27

A atriz Agatha Moreira aproveitou a manhã da última sexta-feira do ano para praticar atividades físicas nas areias da praia do Rio de Janeiro. A famosa, que é fã de vôlei, foi vista jogando uma partida do esporte e foi clicada fazendo bonito nos arremessos e toques em pleno dia de calor intenso na cidade carioca.

Confira, abaixo, os registros:

Físico de Agatha Moreira impressiona

Agatha Moreira, que está no ar na novela das 21h Mania de Você, da Globo, supreendeu os seguidores com novas fotos em sua rede social. No início do mês, a famosa compartilhou cliques se pendurando em um pano e chamou a atenção.

De biquíni preto, a atriz esbanjou o físico torneado e surpreendeu com o visual natural no momento. "On-line ela tá biscoitando, off-line ela tá doente e de cama", divertiu-se na legenda da publicação.

Logo, a seção de comentários da publicação foi tomada de elogios. "Lindos", admiraram ao vê-la ao lado do namorado Rodrigo Simas. "Musa", escreveram outros. Confira!

