Solange Almeida termina 2024 com reflexão sobre a chegada dos 40 anos de carreira: 'Deus me fez forte'

Solange Almeida (50) termina 2024 com a gravação de seu novo DVD, o projeto 50/50, que representa a chegada da artista a quase quatro décadas dedicadas à música. Em entrevista à CARAS Brasil, ela faz reflexão sobre os 40 anos de carreira e 50 anos de vida: "Deus me fez forte", declara.

Legado na música

A gravação do DVD 50/50, que celebra um momento único da carreira de Solange Almeida, aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 19 de dezembro. O projeto, que marca os 40 anos de trajetória da cantora, traz 50% de músicas inéditas e 50% de sucessos consagrados, além da participação de diversos artistas especiais, como João Gomes (22), ElbaRamalho (73), MaríliaTavares (18) e a banda SeuDesejo.

Para a cantora, o DVD é uma grande realização: "Estou fazendo quase 40 anos de carreira, e ver que por algum momento eu quis desistir da música, mas Deus me fez forte e me trouxe até aqui. Hoje, ver toda essa estrutura, toda essa gente reunida trabalhando em prol de um projeto, de uma pessoa… já é uma representatividade ímpar", reflete.

O 50/50, segundo Solange, representa mais do que uma conquista artística, mas também um momento de conexão profunda com suas raízes e com o público que a acompanha ao longo dos anos: "Tenho um orgulho muito grande de ter construído uma história, um legado, marcado gerações… de saber que daqui a 20 anos as pessoas vão estar ouvindo a minha música com nostalgia. Isso não tem preço".

Superando desafios

Ao longo de sua carreira, Solange enfrentou inúmeros obstáculos, incluindo o preconceito pelo corpo considerado fora do padrão de magreza das cantoras. "Há mais de 25 anos, os empresários queriam gravar suas bandas comigo, mas não me queriam como cantora por eu estar fora do padrão, gordinha", conta.

A cobrança estética quase fez a artista desistir de cantar: "Por muitas vezes quis desistir da música, mas segui firme e forte. E tudo o que passei foram alicerces para me tornar quem sou, guerreira e forte", comemora.

Hoje, ela se orgulha de ter construído um legado que atravessa gerações e, principalmente, de ter chegado aos 50 anos com muita saúde: "Cheguei bem tranquila, mas junto vieram algumas mudanças fisiológicas como a menopausa. Chegar aos 50 com saúde física e mental é o mais importante. É você se autoaceitar, entender que faz arte do processo".

Mesmo após tantos anos de estrada, a cantora mantém o entusiasmo e a energia. "Um dos fatores, entre muitos, que me fez buscar carreira-solo, foi a de ter controle sobre a minha agenda. Hoje posso escolher onde e quando quero fazer show. Temos uma média de shows mensais e, se passarmos dessa média, é preciso valer muito a pena para eu poder sair de casa."

Família e novos projetos

Nascida em Alagoinhas, na Bahia, Solange desenvolveu uma relação única com Fortaleza, cidade que se transformou em sua casa. "Há 32 anos, durante mini-férias em Fortaleza, caminhando na beira-mar com minha mãe, eu disse que moraria aqui. E 10 anos depois, o destino me trouxe para esse paraíso que é o Ceará", recorda.

Gravar o DVD na Arena Castelão, um local emblemático da cidade, é algo que nunca tinha sido cogitado pela cantora, mas hoje faz parte de sua trajetória como artista. "Muitas vezes passei pelo Castelão sem imaginar que um dia eu gravaria um mega DVD dentro desse espaço", fala.

Solange também se emociona ao falar sobre o talento de seu filho Rafael, que também segue carreira musical. "Até hoje fico impressionada com o talento dele. Ele é multifuncional, compõe, canta, vai lançar CD novo agora em janeiro. Tem um lado empreendedor e vai lançar uma marca de roupas junto com a minha outra filha, a Estrela".

Sobre o futuro, a cantora deixa claro que continua focada em sua arte e em entregar experiências memoráveis para os fãs. "Durante toda a minha trajetória, já vivi momentos bons e ruins. Os ruins me serviram como escola, os bons me elevaram como artista. O que está me marcando é o mega DVD que estou gravando no estacionamento da Arena Castelão, com uma parafernália de som e iluminação. Já gravei outros DVDs lindos, mas este tenho certeza de que ficará marcado na minha vida e na dos meus fãs", conclui.

