Atores de Volta por Cima revelam superstições infalíveis para a virada de ano; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, Isadora Cruz, Viviane Araújo, Drica Moraes e Bruno Fagundes entregam o que costumam fazer para atrair um novo ano próspero

Com o fim de 2024 se aproximando, muita gente se prepara para mentalizar o que há de melhor, buscando rituais e simpatias para garantir um ano novo de sorte e prosperidade. Com os famosos não é diferente. Durante a abertura das gravações de Volta por Cima, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, o elenco da novela das sete entrega suas receitinhas para atrair um 2025 cheio de luz e oportunidades. Confira a seguir o que costumam fazer Isadora Cruz (26), Viviane Araújo (49), Drica Moraes (55) e Bruno Fagundes (35) na virada do ano!

ISADORA CRUZ

“Vou passar o Ano Novo na praia, sou muito conectada com o mar; acho um ótimo remédio de renovação para novos ciclos, novos projetos. É sempre bom a gente se reconectar onde se sente mais próximo aos seus guias, ao seu espiritual. Acho que o mar é onde me sinto mais conectada. Então, eu tento (fazer isso). Às vezes, por causa de trabalho, não consigo, mas nos últimos dois anos, tenho ido para Angra (dos Reis. Região da Costa Verde, no sul do Estado do Rio de Janeiro. Acho que esse ano também vou porque é uma praia perto, não precisa pegar avião”, conta a intérprete de Roxelle.

“Sempre pulo as sete ondinhas, desde pequena. Faço um pedido a cada onda. São sete pedidos, são muitos pedidos (risos), mas geralmente eles sempre acontecem, graças a Deus. Acho que também venho me conscientizando dos pedidos, porque, às vezes, a gente acha que sabe o que é melhor pra gente e pede uma coisa bem específica. Às vezes, não é nada disso porque o universo tem planos muito maiores, mais legais, ainda mais especiais para a gente, e nada a ver com aquilo que a gente pede. Então, venho mudando um pouco as minhas rezas, os meus pedidos, para que venha o que for melhor para mim. Quando faço o pedido (...) ‘Quero esse trabalho’. Não. É ‘eu quero esse trabalho se for o melhor para mim’, porque já tive muitas provas, inclusive, com a Candoca (novela Mar do Sertão), sobre o que é seu está guardado e ninguém tira”, continua a atriz.

“Tem personagens que você não entende porque chegam até você, ou porque você não pega. E lá na frente você entende que fez todo o sentido. Se você tivesse pegado um, não teria feito o personagem mais importante da sua vida, ou que era mais importante para você naquele momento da carreira. Tenho aprendido a confiar e entregar os meus planos para que venha o melhor. E estar em família também, pois dia 31 é aniversário do meu pai. A gente tenta muito estar junto, em família, comer os carocinhos de romã para dar sorte também, para trazer dinheiro, e pedir saúde porque o resto a gente consegue, corre atrás”, finaliza Isadora.

VIVIANE ARAÚJO

“Ano Novo vou ficar por aqui mesmo, trabalhando, porque a gente está gravando. E aí, não dá para programar nada. Vou passar com a família e os amigos, não sei se com uma festa e tal”, conta a atriz, acrescentando o que deseja para 2025. “Se for igual a 2024 já está muito bom (risos), de verdade. Esse ano foi muito bacana. Ver o crescimento do meu filho, a evolução dele a cada dia, esse amor que cresce a cada dia, isso é algo inexplicável. Minha carreira também, se consolidando. Quero que permaneça assim em 2025”, afirma a intérprete de Rosana.

Sobre superstições, ela confessa: “Não tenho uma coisa do tipo vou pular três ondinhas. Não tenho muito essas coisas. Gosto de passar de branco, de colocar uma lingerie nova. Gosto muito de lingerie sem cor, bege, que não marca. Então não tem muito significado (risos). Mas gosto de passar de branco”.

DRICA MORAES

“Para 2025 só quero saúde, saúde, saúde. O resto, a gente corre atrás, vai se virando e vai resolvendo. Gosto de passar de branco, gosto de estar toda de branco, e só. Não tenho muita coisa, não. E projetar coisas boas, dar aquela lavagem mental de jogar o peso fora, sair das negatividades, enfim. Não baixastralizar nunca, não entrar em contato com coisas que te oprimem, ou pessoas. Mas isso, naturalmente, eu já faço na vida, todos os dias. No Réveillon, fico em casa com a família. Se der tempo, por causa das gravações, vou para o sítio da minha mãe, em Minas, ficar em contato com a natureza”, conta a intérprete de Joyce

BRUNO FAGUNDES

“Adoro o Réveillon! É a celebração que eu mais gosto. Eu sou muito espiritualista, gosto muito desse rito de passagem, e acho importante a gente fazer um balanço. E quanto mais a gente agradece o ano que passou, a gente consegue jogar energia boa para o próximo. Então, estou muito feliz com 2025. Tenho um apresso por anos ímpares, isso é uma superstição, tá? Sempre acho que o ano ímpar é mais legal que o par (risos). Então, estou animado para 2025. Acho um que vai ser um ano legal”, diz o intérprete de Bernardo.

Sobre rituais, o ator confessa: “Faço aquela pesquisa que mostra o que cada cor representa, o que vou usar esse ano. Gosto disso! Já que a gente vai atravessar o ano de qualquer jeito, vamos tentar transformar isso em um ritual legal. Vou deixar para decidir bem próximo, de acordo com o meu humor (risos). Será que quero mais amor? Será que quero mais trabalho? Daí eu decido. Sou umbandista, então gosto de fazer as minhas preces, de me conectar com a minha fé, mas superstições de comer uvas (...) Isso não tenho (risos)”.

