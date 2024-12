Juliette comenta sobre superstição de usar verde no Natal

Juliette Freire passou o Natal de verde e comentou sobre a superstição de que quem usa a cor na data especial engravida no próximo ano

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Na última terça-feira, 24, a ex-BBB mostrou que escolheu passar o Natal de verde e não demorou muito para que ela recebesse inúmeros comentários sobre uma possível gravidez. Isso porque há uma superstição de que quem passa o Natal de verde engravida no próximo ano.

Nesta quarta-feira, 25, a famosa publicou um vídeo em seu Instagram Stories e afirmou que não está muito preocupada com a situação.

"Esse negócio que a pessoa usa verde e engravida... Ano passado, eu usei verde, quase todo ano eu uso. Mainha usa verde e não engravida. Tem uma superstição de quem usa verde, engravida", disse ela.

"Então, eu vou fazer valer", respondeu Kaique Cerveny, noivo de Juliette, arrancando muitas risadas da artista. Para mostrar que realmente não se importa, Juliette ainda decidiu tomar sol usando um biquíni verde.

Spoilers

Campeã do BBB 21 e um dos maiores fenômenos do reality, Juliette Freire revelou nesta quarta-feira, 25, algumas pistas sobre o aguardado BBB 25, da TV Globo. Em uma publicação nas redes sociais do programa, a influenciadora adiantou que os temidos Monstros da próxima edição terão uma inspiração especial, deixando os fãs ainda mais ansiosos para a estreia.

"Ai, minha gente, BBB 25 está chegando e eu estou feliz, porque o Big Brother me deixou contar para vocês uma novidade. Fofoca!", inicou Juliette.

“Os Monstros serão especiais nessa temporada, inspirados em grandes momentos do próprio BBB. Não é massa? Eu estou curiosa, será que aquele meu Monstro vai entrar também?”, questionou, em tom bem-humorado.

Ainda no vídeo, a ex-BBB fez um pedido aos internautas. “O Big Brother também me pediu para perguntar a vocês: quais momentos do BBB vocês acham que deveriam virar Monstros?”.

Leia também: Juliette Freire exibe momento da intimidade com Kaique Cerveny