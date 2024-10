Julieta Amaral, primeira âncora negra de telejornal no RS, morre aos 62 anos

Julieta Amaral, a primeira jornalista negra a apresentar um telejornal no Rio Grande do Sul, morreu aos 62 anos na madrugada deste sábado, 26

Julieta Amaral, considerada a primeira jornalista negra a apresentar um telejornal no Rio Grande do Sul, morreu aos 62 anos na madrugada deste sábado, 26. Ela lutava contra um câncer severo no pâncreas há pelo menos três anos, conforme noticiou a CNN Brasil.

A comunicadora estava em tratamento no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Em conversa com a CNN, a família informou que o estado de saúde de Julieta se complicou nos últimos dias.

Nascida em 8 de outubro de 1962, a rio-grandina tornou-se um ícone do jornalismo na região. Formada pela Universidade Católica de Pelotas, ela iniciou sua carreira aos 18 anos como revisora no Jornal Agora. Também trabalhou no Correio do Povo, com sede em Porto Alegre, antes de ingressar na RBS TV, onde atuou de 1987 a 2016.

Ao longo de sua carreira, Julieta recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, sendo lembrada por coberturas marcantes, como a do Navio Bahamas, em 1998. Nos últimos anos, a jornalista manteve-se afastada dos holofotes, dedicando-se a trabalhos voluntários. Ela deixa o marido, Pedro Amaral, e a filha Carolina, que está grávida de oito meses.

Morre atriz Anja Bittencourt, de 'Êta Mundo Bom!', aos 72 anos

A atriz e diretora Angela Bittencourt, mais conhecida como Anja Bittencourt, faleceu aos 72 anos de idade na última quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pelo ator Nizo Neto, que publicou uma homenagem em despedida à artista em suas redes sociais.

"Querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com a @claudia_rodrigues_oficial meu primeiro solo ‘Falando Sozinho’. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga", lamentou Nizo Neto.

A causa da morte de Anja Bittencourt não foi revelada, embora a atriz tenha compartilhado em seu Instagram oficial alguns registros recentes onde aparece hospitalizada.

