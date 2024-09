Jornalista e modelo Thais Belém morre aos 28 anos em Belém

A jornalista, modelo e missionária católica Thais Belém teve sua morte confirmada nesta sexta-feira, 13, aos 28 anos; saiba mais detalhes

A jornalista, modelo e missionária católica Thais Belém morreu nesta sexta-feira, 13, aos 28 anos. Apesar de a causa da morte ainda não ter sido confirmada, ela lutava contra um tumor no cérebro diagnosticado no início de 2023 e chegou a relizar cirurgia.

Em suas redes sociais, ela costumava compartilhar seu tratamento contra a doença, além de agradecer o apoio dos internautas e pedir orações pela sua cura. Thais trabalhou como produtora na TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, e também como coordenadora de projetos digitais no Grupo Liberal. Com informações do g1.

Amigos, fãs e familiares compartilharam algumas homenagem à jovem nas redes sociais. "Como o grão de trigo que cai na terra e morre para dar fruto, o testemunho da Thaís certamente dará frutos de santidade em nosso meio. Para nós, fica a saudade e a espera do céu, onde nos encontraremos com Cristo e com nossa irmã. Rezemos para que Deus dê o descanso eterno à Thaís e console sua família e nós, seus irmãos de comunidade", diz a nota compartilhada pelo marido dela, Gabriel Rodrigues.

Homenagem ao marido

Em uma publicação recente, ela comemorou sete anos ao lado do marido. "Esses dias me perguntei o motivo de não ter postado tantas fotos legais que tirei durante nossa lua de mel no Rio… lembrei que queria editar todas as fotos e blá, blá, blá. Depois de mais de um ano, eu não editei nada… Mas, aproveitando que hoje é quinta-feira, não quero esperar mais. Mês que vem fazemos 7 anos juntos. Sim, por mim tudo bem ser cafona, é claro que eu queria tirar foto de tudo e ele não. Te amo, @gabrerodrigues! Amo poder compartilhar toda a vida ao seu lado, rir muito contigo e aprender também. Você me faz uma mulher muito melhor. Obrigada!'", escreveu ela.