Padre Fabrício Rodrigues morre aos 29 anos após grave acidente

Querido na internet, o padre Fabrício Rodrigues faleceu após sofrer um grave acidente de moto em Marabá nesta sexta-feira, 13

O padre Fabrício Rodrigues, conhecido por ter viralizado nas redes sociais após uma crise de riso durante uma live em 2020, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 13, em Marabá, no Pará. O religioso sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da polícia local, o padre Fabrício retornava para casa após serviços ministeriais na Vila Primeiro de Março, entrada do município de São João do Araguaia. Ele teria batido em um cavalo, que estava parado no meio da rodovia BR-230.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local do acidente. O cavalo também sofreu graves ferimentos e faleceu.

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, o padre Fabrício Rodrigues era bastante ativo na comunidade católica e participava ativamente de diversas ações ministeriais. O religioso ministrava na Paróquia Bom Pastor.

A morte de Fabrício foi confirmada pela Diocese de Marabá nas redes sociais. "É com profundo pesar que a Diocese de Marabá anuncia o falecimento do Padre Fabrício Rodrigues. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável", diz o comunicado.

Padre Fabrício Rodrigues completou 29 anos no último domingo, 8. Na ocasião, ele recebeu uma homenagem de aniversário da comunidade local.

