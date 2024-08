Jordan Chiles faz apelo à tribunal de arbitragem por medalha de bronze

Depois ser rebaixada no pódio pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte, Jordan Chiles recorreu novamente à autoridade para avaliar o caso

Dois dias após o anúncio de que Jordan Chiles perderia a medalha olímpica de bronze para Ana Barbosu, da Romênia, a ginasta norte-amercana fez um apelo ao Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS), para que reavaliassem novamente a situação, que teve invertida por causa de um pedido da Federação romena.

Porém, a organização de ginástica norte-americana expôs a resposta ao pedido de Chiles, mostrando que o CAS foi irredutível ao determinado anteriormente: Jordan ficará na quinta posição do pódio, enquanto Ana Barbosu receberá a medalha de bronze e a parceira de time dela, Sabrina Voinea, ficará em quarto lugar.

"A Seleção Norte Americana de Ginástica foi notificada pelo Tribunal na segunda-feira (12) sobre suas regras que não premitem que uma sentença arbitral seja reconsiderada, mesmo quando novas evidências conclusivas são apresentadas. Estamos profundamente decepcionados com a notificação e continuaremos a buscar todos os meios e processos de apelação possíveis, incluindo o Tribunal Federal Suíço, para garantir a pontuação, a colocação e premiação justa de Jordan", declarou a instituição.

Entenda a decisão do Tribunal de Arbitragem do Esporte

A decisão se trata do ocorrido no dia 5 de agosto, durante a apresentação solo de ginástica artísitica, Jordan subiu ao terceiro lugar do pódio, atrás da colega de time, Simone Biles, e de Rebeca Andrade do Brasil. Na ocasião, Ana já estava comemorando a medalha, quando Jordan recebeu uma pontuação maior do que a dela e, consequentemente, a medalha de bronze.

A nota da norte-americana foi reavaliada pelo júri e, por isso, aumentada. Porém, não foi considerado o fato de Chiles estourou o tempo de apresentação, o que deveria causa um desconto significativo de pontos.

Diante disso, e por pedido da Federação da Romênia, a mudança desfavoreceu Jordan em duas posições, sendo Ana Baborsu colocada no terceiro lugar, com o bronze, e a amiga de equipe dela, Sabrina Voinea, em quarto lugar.