Ginasta romena se pronuncia após reavaliação do pódio olímpico: 'Estou com você, Jordan'

A "nova campeã" da medalha de bronze no solo olímpico, a ginasta Ana Barbosu, comemorou a reavaliação do CAS e mandou uma mensagem a Jordan Chiles

Ana Barbosu se pronunciou pela primeira vez desde que foi determinada a reformulção do pódio olímpico, na fase do solo de ginástica artística, pelo Comitê Arbitral do Esporte (CAS) sob pedido da Federação Romena de reavaliação das notas da jovem e da colega dela, Sabrina Voinea, neste domingo (11).

Com a nova classificação, Ana receberá a medalha de bronze que antes era de Jordan Chiles, dos EUA, a quem a romena prestou solidariedade.

"Sabrina e Jordan, em meus pensamentos, estou com vocês. Eu sei como vocês estão se sentindo porque eu passei por isso, mas, agora, vocês voltarão mais fortes.. Espero do fundo do meu coração que nas próximas olimpíadas, nos três possamos compartilhar o mesmo pódio. Esse é o meu sonho!", começou a jovem em uma publicação dos stories.

Barbosu também aproveitou a oportunidade para criticar a bancada avaliativa das Olimpíadas que, ao seu ver, foi a principal culpada pela situação de constrangimento em que ela e Chiles se envolveram nos últimos dias:

"Essa situação não existiria se as pessoas responsáveis por isso respeitassem o regulamento. Nós, atletas, não somos culpados por isso, mas o ódio é direcionado para nós e é doloroso. Quero encerrar essa edição dos Jogos de Paris com um espírito olímpico, o verdadeiro valor do mundo", concluiu a romena.

Ana Barbosu se pronuncia após reformulação de pódio (Foto: Reprodução/Instagram)

O que aconteceu entre as ginastas Jordan Chiles e Ana Barbosu

Durante as apresentações do solo de ginástica artística, nas Olimpíadas, Ana Barbosu já comemorava a vitória do bronze, quando equipe avaliativa reformulou a nota de Jordan Chiles a pedido da comissão norte-americana. Com isso, Chiles foi elevada ao terceiro lugar e Barbosu rebaixada ao quarto. No entanto, a Federação Romena solicitou a reavaliação dos resultados, o que foi acatado pelo CAS.

A decisão da autoridade esportiva foi a de elevar Ana a terceira posição e Sabrina Voinea a quarta posição, deixando a norte-americana em quinto lugar, já que também foi apurado que a nota deveria ter um desconto de pontos maior pelo fato de Jordan ter ultrapassado o tempo limite de apresentação.