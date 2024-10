Jojo Todynho comemora conquista na faculdade de Direito: ‘Finalizando’

Advogada a caminho! Jojo Todynho compartilha foto na faculdade para comemorar a conclusão de mais um semestre de Direito

Jojo Todynho segue focadíssima em sua rotina de estudos! Nesta sexta-feira, 11, a cantora e influenciadora digital compartilhou uma foto diretamente da faculdade para celebrar que está concluindo o quarto período do curso de Direito. Cada dia mais perto de realizar o sonho de se tornar advogada, ela falou sobre a ‘vida de estudante’.

Em seu perfil no Instagram, Jojo compartilhou um clique no espelho de casa mostrando seu look para a facul. Com uma calça branca soltinha, uma t-shirt larga e chinelos pretos, a influenciadora mostrou que não se arrumou para desfilar no corredor. Na sequência, a famosa publicou outro registro direto da sala de aula concentrada fazendo uma prova.

Na legenda, Jojo falou sobre sua rotina de estudos e mostrou que segue comprometida em finalizar o quarto semestre da faculdade de advocacia: “Esplendorosa vida de estudante. Passa o dia pensante. Papeis revirados nas ideias que há anotado. Bagunça na vida, não curte #Finalizando4”, ela celebrou que está terminando mais um período.

Vale lembrar que Jojo Todynho ingressou na faculdade de Direito no começo de 2023. Super empolgada, a futura advogada costuma compartilhar detalhes de sua rotina como estudante para mostrar que é uma aluna aplicada. Além disso, a influenciadora contou que pretende ser delegada-chefe e que já até conquistou seu primeiro estágio na área.

"Eu quero fazer prova pra delegada, estou fazendo vários cursos. Acho que isso é muito importante para me desenvolver até chegar esse momento. Eu tenho na minha família um círculo militar muito grande. Meu dindo, meus tios, meu irmão, meus seguranças também, que são do Bope, que eu amo”, Jojo declarou recentemente no ‘Mais Você’ da Globo.

Jojo Todynho passa perrengue em aula de boxe:

Ao que parece, Jojo Todynho está muito determinada em ter uma rotina mais saudável. Na terça-feira, 8, o treinador Gabriel Ribeiro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo de Jojo em sua aula de boxe. Porém, a cantora passou um pequeno perrengue quando a sua menstruação desceu e acabou sujando sua calça amarela: "Xico veio na hora errada", brincou a famosa nos comentários da publicação.