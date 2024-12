João Silva se veste de Papai Noel e faz visita para crianças na AACD

Filho de Faustão, apresentador João Silva se veste de Papai Noel e surpreende crianças da AACD em São Paulo; veja as fotos do espetáculo natalino

O apresentador João Silva, o filho de Faustão, participou de um espetáculo natalino nesta quinta-feira, 12, na AACD em São Paulo. O jovem comunicador, que tem um programa na Band, surpreendeu as crianças do local ao surgir vestido de Papai Noel.

Usando a fantasia do bom velhinho, o herdeiro de Fausto Silva fez rapel ao limpar a fachada do hospital e durante a ação interagiu com os pacientes do local. Além da aparição especial como Papai Noel, o famoso ainda distribuiu presentes para os pequenos.

Sobre a experiência da ação promovida ao lado da Sapore, empresa multinacional brasileira de alimentação e facilities, João Silva declarou que ficou muito feliz ao poder ver a alegria das crianças da AACD.

“Para mim foi muito especial conseguir arrancar sorrisos. Entendemos que cada uma dessas pessoas, que passa por dificuldades, olha para o mundo de uma forma diferente. Então, ajudar traz esperança para as crianças e para os adultos que estão participando. E também criamos memórias afetivas”, disse o apresentador.

É bom lembrar que João Silva está na televisão com seu programa na Band. A atração passa no canal aos domingos na faixa das 22h.

Fotos: Divulgação

João Silva fez cirurgia bariátrica?

O apresentador João Silva, o filho do meio de Faustão, relembrou a época em que enfrentou a obesidade e chegou aos 150 kg. Ao participar do podcast Venus, o jovem, de 20 anos, contou como lidava com seu peso acima do recomendado.

Quatro anos após a cirurgia bariátrica, realizada em maio de 2020, o herdeiro do comunicador comentou que não se importava com seu físico por ter sido sempre um menino com sobrepeso. João Silva ainda falou sobre a obesidade ser uma doença e ter sofrido por não ter um vida saudável tão cedo.

"Eu não ligava, tava na boa, tava tranquilo, mas se eu tivesse a oportunidade de emagrecer, óbvio que eu emagreceria", disse e revelou que na época, além de não apostar em uma alimentação saudável, ele exagerava nas quantidades e não fazia atividade física. Saiba mais aqui!

