João Silva relembra obesidade e quando chegou aos 150 kg: 'Não ligava'

Após quatro anos de cirurgia bariátrica, João Silva relembra quando chegou aos 150 kg e teve a oportunidade de mudar seu estilo de vida

O apresentador João Silva, o filho do meio de Faustão, relembrou a época em que enfrentou a obesidade e chegou aos 150 kg. Ao participar do podcast Venus, o jovem, de 20 anos, contou como lidava com seu peso acima do recomendado.

Quatro anos após a cirurgia bariátrica, realizada em maio de 2020, o herdeiro do comunicador comentou que não se importava com seu físico por ter sido sempre um menino com sobrepeso. João Silva ainda falou sobre a obesidade ser uma doença e ter sofrido por não ter um vida saudável tão cedo.

"Eu sempre levei muito na boa o peso, a gente fala, é a maior hipocrisia do mundo, porque isso eu vivi mesmo, meu lugar de fala, chegar pra pessoa, obesa e ela falar assim: 'não quero emagrecer', se a pessoa fala isso, tenho certeza que tá mentindo e não é bom ser obeso", declarou sobre ter aceitado emagrecer e mudar seus hábitos.

"Eu não ligava, tava na boa, tava tranquilo, mas se eu tivesse a oportunidade de emagrecer, óbvio que eu emagreceria", disse e revelou que na época, além de não apostar em uma alimentação saudável, ele exagerava nas quantidades e não fazia atividade física.

Em entrevista para a CARAS, o famoso revelou um arrependimento relacionado à cirurgia. "Eu me arrependo de não ter feito [terapia] na época em que fiz a bariátrica, porque é importante. Mas não sofri no pós-cirurgia, pois cada vez que eu percebia a perda de peso, ficava mais feliz", conta João Silva que, à época da intervenção cirúrgica, tinha 16 anos .

É bom lembrar que João Silva está na televisão com seu programa na Band. A atração passa no canal aos domingos na faixa das 22h.

Por que João Silva se relaciona com mulheres mais velhas?

O apresentador João Silva, filho de Faustão e Luciana Cardoso, está solteiro, mas viveu relacionamentos com mulheres mais velhas do que ele. Agora, ele explicou que prefere viver relacionamentos com pessoas mais maduras.

Em entrevista na revista Mensch, ele foi questionado sobre maturidade em seus relacionamentos e explicou. "Eu sempre fui uma pessoa que me relacionei com pessoas mais velhas e acho que isso é uma questão de personalidade, de jeito de ser mesmo… Acho que maturidade vem muito pela questão de pessoas que viveram coisas que eu não tenho nem noção, nem sei como é. Às vezes, um cara que tem 20 anos e precisa sustentar uma família toda, acho que maturidade se cria dessa forma", disse ele e deu mais informações.